Un cane ha rigenerato spontaneamente la sua mascella per la prima volta nella storia

Un cucciolo di bulldog francese di nome Tyson è entrato nella storia dopo aver rigenerato la propria mascella, precedentemente rimossa a causa di un tumore. A soli tre mesi, Tyson ha affrontato una sfida che avrebbe potuto segnare per sempre la sua vita in modo negativo.

I veterinari, dopo aver scoperto un carcinoma squamoso papillare orale durante un intervento per una palatoschisi, si sono visti costretti a rimuovere gran parte della sua mandibola inferiore sinistra, lasciando poche speranze per una vita normale.

Tuttavia, l'insolito e straordinario corso degli eventi ha dimostrato il contrario. Otto settimane dopo l'operazione, durante un controllo di routine, i medici hanno osservato con stupore che la mascella di Tyson aveva iniziato a ricrescere. Questo fenomeno, sebbene noto nei bambini umani grazie alla presenza di cellule staminali nel periostio, non era mai stato documentato in un cane... un po' come le lucertole con la coda!

Gli specialisti che hanno operato Tyson hanno preservato con cura il periostio, il che si è rivelato cruciale per la rigenerazione ossea. Nonostante non siano ancora chiari i meccanismi esatti alla base di questo incredibile processo di guarigione, il risultato è stato un successo senza precedenti. Oggi, Tyson vanta una mascella quasi identica all'originale, senza segni di dolore o ricomparsa del tumore, sebbene priva di denti e incapace di mangiare cibi solidi.

Anche gli axolotl riescono a rigenerare la maggior parte dei loro arti dopo un infortunio.