Questo cane robot potrebbe esplorare Marte in futuro

Dopo aver esplorato la centrale abbandonata di Chernobyl, un team di ricercatori ha suggerito che una versione modificata del cane robot di Boston Dynamics, soprannominato Spot, potrebbe essere una grande alternativa al classico rover su Marte.

L'idea dietro il concetto è semplice: questi robot sembrano essere più adatti a coprire lunghe distanze su terreni accidentati e potrebbero, inoltre, persino aiutare a mappare possibili posizioni per il tipo di avamposto umano che la NASA (e anche il chiacchieratissimo Elon Musk) spera di stabilire nei prossimi anni sul Pianeta Rosso.

Gli scienziati stanno già testando l'idea, dotando uno di questi cane robot con nuovi attrezzi che potrebbero aiutarlo a navigare sulla lande desolate di Marte. Il prototipo, soprannominato Au-Spot, sarebbe in grado di attraversare un terreno inaccessibile velocemente, mentre aggira gli ostacoli e si rialza in caso di caduta.

Parte della missione di Au-Spot sarebbe quella di esplorare grotte e tunnel marziani, alla ricerca di luoghi adatti per un avamposto umano. Per adesso, gli esperti stanno già facendo prove in corridoi e tunnel che imitano il terreno marziano in California. "Questi comportamenti potrebbero un giorno consentire lo svolgimento di missioni scientifiche rivoluzionarie sulla superficie e nel sottosuolo marziano", affermano infine gli scienziati.



Insomma, siamo di fronte a un nuovo modo per l'esplorazione dei corpi celesti? Lo vedremo.