Ecco il cane-robot che impara a camminare in un'ora

Un team di ricercatori del Max Planck Institute for Intelligent Systems (MPI-IS) di Stoccarda, ha realizzato un cane robot che ha imparato a camminare in un'ora. Vediamo meglio come sia stato possibile.

L'obiettivo dei ricercatori è stato quello di capire e comprendere come gli animali, appena nati, imparino a camminare dai loro stessi errori. Il robot realizzato, presentava le dimensioni di un vero cane e i riflessi tipici di quelli di un animale.

Il team ha utilizzato anche un algoritmo di apprendimento automatico che simula le reti di neuroni nel midollo spinale. Si tratta di reti che negli esseri viventi rappresentano solitamente la base di specifiche contrazioni muscolari effettuate senza alcun input da parte del cervello.

Nel caso specifico, quindi, è stato implementato una sorta di midollo spinale, collocato al posto della "testa", che ha consentito al robot di ottimizzare gli schemi del suo movimento molto più velocemente. Risulta fondamentale sottolineare come il robot sia riuscito a camminare già dopo un'ora solo ed esclusivamente imparando dagli errori.

Durante questo tempo, quando ad esempio inciampava, l'algoritmo di apprendimento automatico andava a modificare l'oscillazione permettendo pian piano di ottimizzare la deambulazione, limitando di conseguenza gli errori commessi.

Il dott. Ruppert ha sottolineato che si tratta di una ricerca fondamentale poiché integra robotica e biologia, rappresentando un antipasto di ciò che ci riserva il futuro. Sarà infatti la robotica a chiarire alcuni dubbi ai quali la biologia al momento non può fornire risposte.

