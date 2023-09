Né cane, né volpe: ecco a voi il primo ibrido al mondo

Uno studio prontamente pubblicato su Animals getta le luci su un nuovo ibrido animale. Per la prima volta al mondo è stata documentata la nascita di un individuo con un genitore cane e uno volpe (sudamericana). Scopriamo insieme di che si tratta.

Per quanto concerne la volpe, parliamo in particolare di un esemplare di Lycalopex gymnocercus, detta anche "volpe della Pampa" a causa del caratteristico luogo sudamericano in cui vivono principalmente. Dopo aver visto lo strano animale mezzo gatto e mezzo volpe, questa volta scopriamo dunque un nuovo ibrido.

Il tutto nasce nel 2021 a seguito di un incidente stradale, momento in cui l’animale di sesso femminile è stato portato d’urgenza al Centro per la conservazione e la riabilitazione degli animali selvatici dell'Ospedale veterinario dell'Universidade Federal do Rio Grande do Sul, in Brasile.

Sin dai primi istanti, i vari esperti sono rimasti particolarmente straniti per le fattezze dell’animale richiedendo dunque degli approfondimenti genetici. Come potete osservare anche voi nel link in calce infatti, si tratta di un canide decisamente "peculiare".

Dopo aver confrontato il suo patrimonio genetico con quello di tre possibili specie di canidi trovate nella zona e con i cani domestici, i ricercatori hanno scoperto che l'individuo aveva 76 cromosomi, a differenza dei cani domestici che ne hanno 78 e delle volpi della pampa ne hanno 74.

A quanto pare, proprio a seguito dell'ibridazione dei due animali potrebbero nascere individui del genere con tale corredo cromosomico. Sfortunatamente, l’esemplare è morto quest’anno per cause sconosciute.

"Era un animale straordinario, davvero un ibrido tra una volpe della pampa e un cane. Aveva una personalità timida e cauta, generalmente preferiva stare lontana dalle persone. Nel corso del tempo è stata ricoverata in ospedale per le cure, credo che abbia iniziato a sentirsi più sicura", ha detto al Telegraph Flávia Ferrari, un'ambientalista che ha lavorato con l'animale durante il suo percorso di recupero.

Senza ombra di dubbio non parliamo questa volta dell’uomo diventato cane, ciononostante il team sottolinea come sia importante studiare tali episodi al fine di valutarne l’impatto sulle popolazioni selvatiche di volpi della pampa.