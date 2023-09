Questo è il primo cane-volpe mai visto al mondo: è una nuova specie

Una realtà scientifica ha recentemente catturato l'attenzione dei ricercatori in Brasile. In una scoperta che potrebbe riscrivere i libri di biologia, è stato documentato per la prima volta un caso di ibridazione tra un cane domestico e una volpe delle pampas (o volpe di Azara).

Questo animale unico è stato trovato dopo essere stato investito da un'auto e portato al Centro per la Conservazione e la Riabilitazione degli Animali Selvatici presso l'Ospedale Veterinario dell'Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A prima vista, l'ibrido sembrava un incrocio tra un cane e un canide selvatico, spingendo i ricercatori a indagare ulteriormente sul suo DNA.

I risultati genetici hanno confermato che si trattava effettivamente di un incrocio, con la madre identificata come una volpe delle pampas e il padre come un cane domestico di razza sconosciuta. Questa scoperta non solo apre nuove strade per la comprensione della genetica e dell'evoluzione, ma solleva anche domande urgenti sull'impatto dell'espansione umana sugli ecosistemi naturali.

Mentre le città continuano a crescere, inglobando aree precedentemente rurali, la probabilità di incontri tra animali domestici e fauna selvatica aumenta, con conseguenze imprevedibili che potrebbero andare dalla diffusione di malattie all'ibridazione, come nel caso in questione (e anche le volpi si sono evolute per la vita in città).

Una scoperta davvero incredibile: come l'incrocio tra un leone e una tigre.