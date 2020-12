I canguri sono capaci di comunicare intenzionalmente con gli umani

Una nuova ricerca unica nel suo genere, condotta dall'Università di Roehampton e l'Università di Sydney, che ha coinvolto canguri non addomesticati in tre località in tutta l'Australia, ha rivelato che queste creature possono comunicare intenzionalmente con gli esseri umani.

Nello studio, i ricercatori avevano messo davanti ai canguri una scatola di cibo chiusa; quando le creature volevano accedere al cibo dentro la scatola, fissavano intensamente gli esseri umani. In poche parole, i canguri utilizzavano gli sguardi per comunicare con l'umano invece di tentare di aprire la scatola da soli, un comportamento attuato solitamente dagli animali domestici.

Come i cani e le capre, i canguri sono animali sociali e la nuova ricerca suggerisce che potrebbero essere in grado di adattare i loro soliti comportamenti sociali per interagire con gli umani. "Attraverso questo studio, siamo stati in grado di vedere che la comunicazione tra gli animali può essere appresa e che il comportamento di guardare gli esseri umani per accedere al cibo non è correlato alla domesticazione", afferma il dottor Alan McElligott, dell'Università di Roehampton.

I canguri sono i primi marsupiali a essere studiati in questo modo e i risultati positivi dovrebbero portare a una ricerca cognitiva più ampia rispetto alle solite specie domestiche. "Ci auguriamo che questa ricerca attiri l'attenzione sulle capacità cognitive dei canguri e aiuti a promuovere atteggiamenti più positivi nei loro confronti", afferma infine la dottoressa Alexandra Green, della School of Life and Environmental Sciences presso l'Università di Sydney.