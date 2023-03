I cani amano i loro padroni? La risposta che vi leverà ogni dubbio

Chiunque abbia mai avuto un cane sa già la risposta: assolutamente sì. La conferma in questione è arrivata persino dalla scienza, che sostiene che i cani possano effettivamente amare le persone più del cibo.

"Sono assolutamente convinto che i nostri cani ci amino. Non ci sono dubbi per me", afferma Clive Wynne, professore di psicologia all'Arizona State University e direttore del Canine Science Collaboratory dell'università. Scientificamente parlando, "verificare" l'amore non è facile per gli umani, immaginatevi quindi per degli animali.

A scoprirlo ci ha pensato Gregory Berns, neurologo presso la Emory University in Georgia. L'uomo ha addestrato il suo cucciolo, Callie, e altre simili, a tollerare il rumore all'interno della camera di imaging di una risonanza magnetica e ha poi analizzato la loro attività cerebrale, sottoponendoli a una varietà di odori familiari e sconosciuti.

Mentre la regione dell'olfatto del cervello si illuminava per tutti i 12 cani indipendentemente da chi fosse la persona o la cosa, solo i profumi familiari illuminavano il nucleo caudato, una regione legata a processi mentali di livello superiore come emozione, motivazione, ricompensa e sentimenti romantici. In un altro studio, è stato dimostrato che l'86% dei nostri amici a quattro zampe ha mostrato un livello simile o superiore di attivazione del caudato in risposta alle lodi dei propri padroni rispetto al cibo.

Allo stesso tempo Takefumi Kikusui, un ricercatore della School of Veterinary Medicine dell'Università di Azabu in Giappone, ha scoperto che i cani piangono quando si ricongiungono con un proprietario dopo una lunga assenza, ma non mostrano la stessa profondità di risposta al ritorno di un altro essere umano che l'animale riconosce. "Le creature nascono con una notevole capacità di formare forti connessioni emotive con membri di qualsiasi specie che incontrano durante i primi tre mesi di vita", afferma infine Wynne.

Insomma, i cani sono delle creature progettate per dare (e ricevere) amore. Non avevamo alcun dubbio.