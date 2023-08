I vostri cani amano quando fate questa cosa per loro davvero semplice

Chi di noi non ha mai usato un tono di voce dolce e affettuoso per parlare al proprio cane? Bene, sembra che questa abitudine non sia solo un vezzo umano, ma abbia un impatto reale sul benessere del nostro amico a quattro zampe.

Un team di ricercatori ungheresi dell'Università Eötvös Loránd ha condotto uno studio per esplorare come i cani reagiscono al tono di voce umano, in particolare a quello che viene definito "voce cutesy", un tono di voce alto e melodioso che le persone spesso usano quando parlano con gli animali e con i neonati.

Utilizzando la risonanza magnetica funzionale (fMRI), gli scienziati hanno monitorato l'attività cerebrale dei cuccioloni mentre ascoltavano registrazioni vocali di 12 uomini e 12 donne dirette a canidi, adulti e neonati. I risultati sono stati sorprendenti: il cervello dei cani mostrava una maggiore reattività alle voci dirette ai cani e ai neonati, soprattutto se provenienti da donne.

Questo fenomeno, noto come "prosodia esagerata", è stato a lungo osservato anche nell'interazione tra persone e neonati e sembra favorire l'acquisizione del linguaggio e rafforzare il legame emotivo. Quindi, la prossima volta che vi ritroverete a parlare al vostro amico a quattro zampe con un tono di voce da "mamma", sappiate che non solo state rafforzando il vostro legame, ma potreste anche migliorare il comportamento del vostro amico peloso.

