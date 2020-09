I cani di Amazon: gli errori che hanno accompagnato PS5 e Xbox Series X

Negli ultimi giorni si è parlato molto di sold out, tra la difficoltà ad acquistare una PlayStation 5 e problemi ai preordini di Xbox Series X in tutto il mondo. Questo ha causato parecchi grattacapi agli utenti ma ha anche fatto scoprire (e riscoprire) agli utenti l'esistenza dei cani di Amazon.

No, non si tratta di nulla di "strano": semplicemente l'azienda di Jeff Bezos ha deciso di posizionare, all'interno delle pagine di errore del suo portale ufficiale, delle foto dei cani dei propri dipendenti. In particolare, stando anche a quanto riportato da Kotaku e come potete vedere raggiungendo un link errato di Amazon.com, questa "funzionalità" è attiva sul portale ufficiale statunitense del colosso dell'e-commerce e ha "fatto compagnia" agli utenti mentre cercavano di prenotare la propria PlayStation 5, Xbox Series X o Xbox Series S, nonché ovviamente molti altri prodotti.

I cani dei dipendenti di Amazon sono particolarmente numerosi e questo consente agli utenti di vedere essenzialmente sempre una pagina diversa. In un annuncio risalente al 2018 (aggiornato nel 2019), Amazon afferma che ci sono più di 7000 cani. Insomma, perlomeno coloro che hanno dovuto premere ripetutamente F5 negli Stati Uniti d'America hanno visualizzato delle foto in costante cambiamento. In Italia, invece, la temuta pagina 404 è sempre dietro l'angolo.