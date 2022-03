Niente cani ne androidi: ecco l'adorabile stambecco robot di Kawasaki!

Si chiama Bex, è uno stambecco robot e tranquilli, non morde! Il suo design si ispira all'adorabile erbivoro scalatore e il suo potenziale potrebbe essere incredibile. Molto diverso da Spot di Boston Dynamics, ma anche dagli androidi proposti da altre aziende.

In effetti, Bex ha stupito un po' tutti nel corso della sua presentazione. Il prototipo mostrato in funzione è il frutto di un lungo percorso di ricerca e sviluppo, denominato programma Kaleido. Il suo form factor gli consente di essere completamente modulare e quindi piuttosto versatile in termini di tipo di utilizzo. Può essere cavalcato, certo, ma anche sfruttato come mezzo di trasporto merci con un carico massimo di ben 100 Kg anche su terreni scoscesi.

Può usare le zampe, che gli conferiscono uno straordinario equilibrio, ma anche accovacciarsi e sfruttare le ruote presenti nelle giunture. Insomma, è davvero un robot pieno di sorprese.

Vi abbiamo già raccontato parte delle sue caratteristiche quando il robot stambecco di Kawasaki ha fatto la sua prima apparizione, ma ora ve lo proponiamo in video, che trovate come sempre in cima a questa notizia.

