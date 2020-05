Anche i cani attraversano la fase della pubertà e diventano più problematici

La pubertà è un normale traguardo della vita umana e, adesso, dei ricercatori potrebbero aver scoperto che questa "problematica" fase della vita si verifica anche nei cani, intorno agli 8 mesi. Osservando il comportamento di 378 miglior amici dell'uomo, gli esperti hanno scoperto che erano più obbedienti e più reattivi prima o dopo gli otto mesi.

Si è inoltre scoperto che i cani erano maggiormente disobbedienti con i loro proprietari. Sembra infatti che questi animali condividano la stessa frustrazione che spesso si prova nei confronti dei genitori durante la pubertà. "Questo è un momento molto importante nella vita di un cane", afferma la ricercatrice di comportamento animale Lucy Asher, dell'Università di Newcastle. "Questo succede quando i proprietari scoprono che sono più difficili e non possono più controllarli o addestrarli."

"Ma come per i bambini adolescenti umani, i proprietari devono essere consapevoli che il loro cane sta attraversando una fase e passerà." In un esperimento con 93 labrador retriever, golden retriever e degli incroci, i cagnolini di otto mesi hanno impiegato più tempo a rispondere a un comando impartito dal loro padrone, rispetto a quando avevano solo cinque mesi.

I ricercatori hanno trovato ulteriori prove di questo effetto nei dati dell'indagine raccolti su 285 labrador, golden retriever, pastori tedeschi e le loro razze incrociate. "È molto importante che i proprietari non puniscano i loro cani per disobbedienza o inizino a staccarsi da loro emotivamente in questo momento", continua Asher. "Ciò potrebbe peggiorare qualsiasi comportamento problematico, come accade negli adolescenti umani."

Mentre le prove di questa fase difficile potrebbe non sorprendere i proprietari di cani esperti, è importante sensibilizzare le persone. Questa particolare fase della vita di un cane sembra essere anche l'età di picco in cui i cani vengono consegnati ai canili. Tuttavia, è importante sottolineare che - come succede anche per la pubertà umana - anche nei nostri amici a quattro zampe la fase è temporanea. "Molti proprietari e professionisti sanno da tempo o sospettano che il comportamento dei cani possa diventare più difficile quando attraversano la pubertà", afferma infine la zoologa Naomi Harvey, dell'Università di Nottingham. "Ma fino ad ora non ci sono state registrazioni empiriche di questo."