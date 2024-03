I cani sono capaci di fare questa cosa che ha sorpreso gli scienziati

L'amicizia secolare tra uomo e cane si arricchisce di una nuova, sorprendente dimensione grazie agli ultimi ritrovati scientifici. Un recente studio ha infatti illuminato un'abilità finora celata dei nostri compagni a quattro zampe: la capacità di riconoscere sostantivi e di formare nella loro mente rappresentazioni degli oggetti nominati.

Sebbene molti possessori di cani abbiano sperimentato la reticenza dei propri amici pelosi nel recuperare oggetti su comando, le ultime ricerche sulla loro attività cerebrale svelano un mondo interiore più complesso e consapevole di quanto si potesse immaginare.

Fino ad ora, gli studi incentrati sulle competenze linguistiche canine si sono concentrati prevalentemente sulla loro capacità di recuperare oggetti specifici, ottenendo risultati che hanno lasciato più di un interrogativo aperto sull'effettiva comprensione dei termini di riferimento da parte dei cani.

Per approfondire tale questione, i ricercatori hanno adottato una tecnica di elettroencefalografia (EEG) non invasiva, registrando l'attività cerebrale dei cani all'ascolto di sostantivi appartenenti al loro vocabolario appreso. I proprietari di 18 cani hanno chiamato per nome giocattoli familiari ai loro animali, per poi mostrare loro l'oggetto corrispondente o uno non corretto.

L'analisi delle letture EEG ha evidenziato variazioni significative nell'attività cerebrale dei cani a seconda che l'oggetto mostrato corrispondesse o meno al termine pronunciato, dimostrando una reazione cerebrale analoga all'effetto "N400" riscontrato negli esseri umani di fronte a parole inaspettate. Tale scoperta suggerisce non solo che i cani sono in grado di attivare nella loro mente l'immagine di un oggetto al sentire il suo nome, ma anche che comprendono il significato di alcune parole in modo simile agli umani.

La ricerca conferma che questa capacità di elaborazione semantica è intrinseca alla specie canina e non dipende dall'ampiezza del loro vocabolario. Sebbene i cani non processino le parole esattamente come fanno gli adulti o i bambini umani, lo studio apre nuove prospettive sulla complessità della loro percezione e sulla profondità della comunicazione tra uomo e cane.

