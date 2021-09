I cani capiscono se state nascondendo uno snack, secondo uno studio

Se pensate di "farla franca" con un cane, nascondendo a quest'ultimo uno snack, dovete sapere che in realtà potreste essere meno furbi di quello che credete. Infatti, a quanto pare i cani riescono a comprendere quando li state "prendendo in giro".

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizmodo e come potete leggere nello studio pubblicato su Scientific Reports, a quanto pare i cani possono capire se una persona sta nascondendo di proposito uno snack oppure se veramente è successo qualcosa che non consente di procurare il cibo. L'interessante ricerca è stata effettuata in Germania: gli autori affermano di aver scoperto che i cani reagiscono in modo diverso in base al contesto (ovvero se una persona sta nascondendo intenzionalmente il cibo o se la mancanza di quest'ultimo non è intenzionale).

Il risultato della ricerca è particolarmente interessante, in quanto lascia intendere che i cani possano in qualche modo comprendere le intenzioni degli umani. In questo contesto, in psicologia si fa riferimento alla teoria della mente: si tratta nell'essere umano della capacità di comprendere che gli altri individui possono avere percezioni, pensieri e stati mentali diversi. In linea generale, solitamente si ritiene che gli esseri umani siano gli unici a disporre di una teoria della mente completamente sviluppata.

Tuttavia, recenti sviluppi nel mondo della ricerca lasciano intendere che anche alcuni animali, ad esempio alcuni uccelli, potrebbero riuscire a comprendere per certi versi le intenzioni altrui. In questo contesto, si stanno effettuando ricerche come quella legata ai cani.

A proposito di quest'ultima, i cani sono stati separati dalle persone tramite barriere di vetro che disponevano di uno spazio per far passare il cibo. Così facendo, è stato studiato il comportamento dei cani in tre diversi scenari: la "finta" (la persona che stava dando da mangiare a un certo punto ha cambiato idea), la "caduta" (mentre il cibo veniva fatto passare nell'apposito spazio, la persona lo lasciava cadere) e lo "scoraggiamento" (in cui la persona lasciava perdere il passaggio del cibo, in quanto "ostacolata" dalla barriera di vetro).

In questo contesto, gli autori della ricerca affermano che i cani hanno risposto alle varie situazioni in modo molto diverso. Ad esempio, quando la persona effettuava una "finta", i cani impiegavano molto più tempo ad avvicinarsi alla barriera rispetto agli altri scenari. Inoltre, si sedevano oppure si sdraiavano e non agitavano più molto la coda. Insomma, la risposta è stata diversa a seconda delle azioni effettuata dalla persona.

In ogni caso, attenzione: il risultato della ricerca è sicuramente interessante, ma va detto che altri ricercatori sono scettici in merito al fatto che i cani siano realmente in grado di comprendere le intenzioni delle persone. Inoltre, quanto accaduto potrebbe avere altre spiegazioni non meglio note per quel che riguarda il comportamento dei cani, ad esempio per via di indizi non verbali involontari effettuati dalle persone coinvolte nella ricerca. Tuttavia, gli autori si dicono fiduciosi in merito alla loro scoperta, in quanto questo tipo di test è stato già utilizzato con successo anche per quel che concerne altri animali.