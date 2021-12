I cani capiscono le parole umane? La scienza rivela l'incredibile 'vocabolario canino'

La domesticazione del cane è stato uno stupefacente traguardo del genere umano. Millenni di addestramento hanno condotto dal lupo selvaggio ad una delle creature più versatili e intelligenti. Ma il fedele compagno canino non ha smesso di impressionarci con le sue capacità. La scienza, infatti, ha scoperto che i cani potrebbero comprendere il linguaggio umano.

Non solo i cani, in modo quasi istantaneo, riescono a comprendere parole e frasi umane, come “cammina” e “seduto”, ma, con l’esperienza, riescono a prevedere cosa stiamo per dire e rispondere di conseguenza, arrivando addirittura a distinguere e capire il tono della voce.

Un recente studio, condotto dai ricercatori del dipartimento di psicologia e neuroscienza della Dalhousie University, ha riscontrato che, in media, i cani hanno un vocabolario di circa 89 parole. Chi possiede un cane potrà, di certo, confermare il fenomeno, avendo pronunciato alcune di queste parole.

Alcuni cani dello studio, i “primi della classe”, sono andati molto oltre questa media, arrivando a rispondere ad oltre 200 parole. Questa abilità risulta alquanto incredibile se pensiamo che si tratta del vocabolario di un bambino di circa due anni.

La risposta dei cani a queste parole permette di riscontrare un notevole livello di comprensione del linguaggio. Non eravamo nuovi alle straordinarie doti intellettive del migliore amico dell’uomo, come dimostrano i super-intelligenti cani geniali.

In merito alla variazione di capacità individuali tra soggetti, gli autori dello studio dichiarano “Sulla base dei rapporti dei proprietari, i cani sembrano variare notevolmente non solo nel numero ma anche nel tipo di parole a cui presumibilmente rispondono".

Per offrire ai proprietari canini l’opportunità di mettere alla prova le abilità del proprio animale domestico, gli autori dello studio hanno strutturato un sondaggio online nel quale è stato chiesto ai padroni di segnalare la risposta del proprio cane a 172 frasi.

Il test online è stato basato sulla valutazione delle risposte dei cani alle parole somministrare, in una scala da 0 a 5, dove zero indicava un’assenza di risposta, mentre il valore cinque denotava una risposta specifica e coerente. L'abilità di comprensione canina è stata analizzata in un passato studio che riuscì a spiegare l'attitudine dei cani a piegare la testa quando parliamo.

Analizzando i dati dell’esperimento sono emerse circa dieci parole che il 90% dei cani riconosce. Tra queste parole e frasi quotidiane ci sono: "seduto", "vieni", "brava ragazza/ragazzo", "giù", "resta", "aspetta", "no", "ok" e " lascialo'.

Parole più complesse del tipo "pulisci i piedi", "sussurro", "forte", "corno" sono state recepite solo da un numero limitato di esemplari, i quali hanno dimostrato di riconoscere anche i nomi del dog sitter, dell'asilo nido, del toelettatore, o il canile.

Lo studio ha permesso di distinguere anche tra cani addestrati professionalmente, come cani poliziotto, da ricerca e salvataggio, dai cani domestici. I primi possedevano un vocabolario del 150% più sviluppato.

Per quanto le conclusioni risultino entusiasmanti, i ricercatori ci tengono a precisare che, a causa di svariate criticità del metodo di indagine e delle valutazioni interpretative di tipo soggettivo, non bisogna essere prematuri sulle evidenze ottenute. È possibile, infatti, che i cani sottoposti al sondaggio possano aver sfruttato informazioni di tipo gestuale e accessorie per recepire frasi e parole, oltre all’eventualità che cani senza il minimo addestramento potrebbero avere un vocabolario inferiore alle 89 parole.

"Con ulteriori ricerche, il nostro strumento potrebbe diventare uno strumento di ricerca efficiente, efficace ed economico per mappare alcune delle loro competenze e forse aiutare a prevedere in anticipo il potenziale dei singoli cani per varie professioni" concludono i ricercatori.