Cani di Chernobyl in adozione, ma fino ad un anno fa la pratica non era sicura

Claire Corkhill, una ricercatrice specializzata nello smaltimento di rifiuti nucleari dell'Università di Sheffield, ha discusso dei cani che continuano a vagare nei pressi della centrale di Chernobyl. Alcuni di questi sono stati dati in adozione da varie associazioni animaliste, ma la pratica fino allo scorso anno non era considerata sicura.

Per capire meglio la vicenda bisogna fare un passo indietro di trentatrè anni, ovvero nei giorni successivi all'esplosione del reattore numero 4. Come noto, le autorità di Pripyat disposero l'evacuazione di tutti i cittadini dalla città, tramite dei pullman messi a disposizione dall'esercito all'interno dei quali però non entrarono gli animali domestici come i cani, che furono abbandonati al loro destino.

Più di tre decenni dopo, centinaia di loro discendenti vagano per la zona rossa, ma vari processi naturali hanno portato ad una modifica della conformazione fisica dei cani, che sono diventati più grandi. Secondo alcuni, ci sarebbero delle prove che avrebbero iniziato ad accoppiarsi con i lupi.

Secondo il Business Insider Claire Corkhill li ha descritti come "amichevoli" ma ha affermato che non è propriamente consigliabile coccolarli, in quanto quelli più grandi possono essere vettori di radiazioni tramite i peli, dal momento che "entrano nel reattore ogni giorno". Ecco perchè fino al 2018 era praticamente impossibile prelevarli dalla zona.

Di recente però alcune associazioni come Clean Futures Found hanno iniziato a darli in adozione. L'organizzazione ha contribuito a sterilizzare, disinfettare e vaccinare i cani randagi, per poi rimetterli in libertà.

I cani più giovani, che hanno meno di un anno, sono stati dati etichettati come completamente sicuri e per questo possono essere adottati. L'anno scorso il Clean Futures Found ha trasferito più di una dozzina di cuccioli a New York, dove sono stati consegnati alle loro famiglie adottive.

Si è trattato del primo lotto di animali ad essere ammessi al di fuori della zona rossa, ma l'organizzazione sta lavorando per aumentare la disponibilità.

Chissà che la situazione non cambi dopo la recente scoperta di livelli di radiazioni elevati in alcune zone della centrale.