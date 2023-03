I cani di Chernobyl sono geneticamente diversi da tutti gli altri: è ufficiale

Quasi 40 anni fa, il peggior disastro nucleare del mondo ha trasformato la città ucraina di Pripyat e la sua vicina centrale elettrica Chernobyl, in una zona fortemente radioattiva. Scopriamo gli scenari che apre la recente ricerca pubblicata su Science Advances.

Lupi, cavalli, uccelli e cani vagano liberamente tra edifici oramai decaduti e completamente abbandonati da decenni. Da quando l'uomo è andato via, la natura si è nuovamente appropriata di ciò che le appartiene. Come abbiamo recentemente osservato in un nostro articolo, gli animali di Chernobyl hanno imparato a sopravvivere nonostante tutto, ma a che prezzo?

Una nuova analisi genetica condotta da un team internazionale di ricercatori sui cani della regione, potrebbe fornire una base per apprendere come la contaminazione radioattiva che ricopre il paesaggio possa aver influenzato il loro DNA nel corso delle generazioni.

Una questione ancora rimasta irrisolta, è se gli animali stiano assorbendo realmente piccole quantità di radiazioni a livelli appena dannosi o ereditino le differenze osservate dalle generazioni precedenti che hanno vissuto l'esplosione. Alcuni di questi cani potrebbero essere infatti discendenti di animali domestici lasciati dagli sfollati, ma non è chiaro quante popolazioni rimangano nello specifico.

Nonostante la radioattività però, il numero di cani selvatici è in aumento. Si stima infatti che più di 800 esemplari vivano all’interno e in periferia di Chernobyl, spesso nutriti dai lavoratori delle centrali elettriche che tornano per mantenere la struttura. È possibile inoltre suddividerli in tre popolazioni distinte: una vive nella centrale stessa, la seconda occupa una zona residenziale abbandonata a circa 15 km dalla centrale e la terza vive a 45 km di distanza a Slavutych, una città relativamente meno contaminata dove risiedono ancora alcuni lavoratori della centrale elettrica.

In due anni, sono stati quindi raccolti campioni di sangue da 302 cani randagi nelle tre popolazioni, che la studentessa di dottorato dell'Università della Carolina del Sud, Gabriella Spatola, ha poi analizzato. Analisi comparative hanno mostrato chiaramente che i cani di Chernobyl sono anche geneticamente distinti dai cani allevati liberamente nell'Europa orientale, in Asia e nel Medio Oriente.

Mentre è ufficiale che il fumo passivo colpisce anche i cani, ciò che sarà interessante per studi futuri è che le tre popolazioni di Chernobyl sono state esposte a diversi livelli di radiazioni, ragion per cui potremmo utilizzare tali dati per stimare i rischi che potrebbe correre l’essere umano nel caso in cui decidesse di tornare in questi luoghi oramai segnati per sempre.