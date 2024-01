Cani e gatti potrebbero essere allergici agli umani? La risposta non è scontata

Proprio come gli umani possono essere allergici a cani e gatti, anche questi animali domestici possono sviluppare reazioni allergiche a noi. Secondo la Dr.ssa Heather Edginton, assistente professore clinico di dermatologia presso il College of Veterinary Medicine della Cornell University, la possibilità è reale!

Le allergie nei nostri amici a quattro zampe si manifestano tipicamente come dermatite atopica, una condizione simile all'eczema negli esseri umani. Questa reazione allergica può essere scatenata dalla forfora umana, che comprende cellule morte della pelle e capelli.

Gli animali domestici che vivono in ambienti chiusi con gli umani sono costantemente esposti a questa forfora, che può essere trovata ovunque, dai tappeti alle bocchette di ventilazione. Sorprendentemente, circa il 20% dei cani che mostrano sintomi sono allergici proprio a questa. Tuttavia, è meno chiaro quanto spesso le allergie ai gatti siano causate dal contatto umano.

Quando si eseguono test allergici su cani o gatti, si scopre che sono solitamente allergici a 12 o più cose contemporaneamente, e gli umani sono spesso solo uno di questi fattori. Per i cani con allergie agli umani, ci sono diverse opzioni di trattamento, come l'amministrazione preventiva di antistaminici. Tali farmaci sono spesso somministrati sotto forma di pillole e richiedono dosi giornaliere per tenere a bada i sintomi.

Tuttavia, gli antistaminici tendono ad essere efficaci solo circa il 30% delle volte. Un'altra opzione di trattamento è l'uso di steroidi orali come il prednisone. I farmaci in questione possono essere più efficaci degli antistaminici nel trattare le reazioni allergiche acute nei cani, ma possono avere effetti collaterali come letargia, aumento della respirazione e della fame. Effetti simili si osservano nei gatti.

Infine, c'è l'immunoterapia allergene-specifica, o iniezioni per allergie, che comportano l'iniezione di quantità controllate di allergeni in un animale domestico allergico per attenuare la reazione allergica attraverso l'esposizione. Questa tecnica è efficace nei cani circa il 60% delle volte e fino al 78% nei gatti.

