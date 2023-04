I cani sono in grado di riconoscere i soggetti affetti da cancro (prima della diagnosi)

Se avevi ancora dei dubbi sulle molteplici potenzialità dei nostri amici a quattro zampe, oggi rimarrai particolarmente stupito da ciò che sono in grado di fare. Di recente, infatti, uno studio ha rivelato che i cani, attraverso il loro olfatto oltremodo sviluppato, riescono ad intercettare col fiuto il cancro, con un’accuratezza del 97%.

Eppure i nostri fedeli animali dispongono di un olfatto molto più sofisticato del nostro, che conta solo 5 milioni di recettori olfattivi, rispetto ai circa 300 milioni di cui sono dotati i cani, i quali, anche per questo motivo, riescono ad elaborare le informazioni olfattive in maniera maggiormente celere a fronte del cervello umano.

Un gruppo di ricercatori dell'Università di Kyushu, in Giappone, ha constatato ciò in seguito ad un esperimento condotto su cinque cani addestrati per individuare il cancro al colon. Solo attraverso l’odore del respiro di 48 pazienti, scelti come campioni, i cani si sono dimostrati in grado di distinguere coloro che erano malati e coloro che erano sani, raggiungendo un'accuratezza del 97%.

Non si può ancora pensare, ovviamente, che i cani possano eguagliare l’affidabilità dei test di screening per il cancro o addirittura sostituirli. Nonostante lo studio faccia ben sperare, è necessario condurre ulteriori ricerche sulle loro capacità olfattive, per capire se in futuro queste possano rappresentare una soluzione valida ed efficace per il rilevamento precoce del cancro su larga scala.

Ad ogni modo, il lavoro compiuto dagli studiosi sopracitati è valso a dimostrare l’importanza degli animali nell’accertamento anzitempo della malattia, in modo da garantire un tempestivo intervento. Addestrare i cani per questo scopo potrebbe migliorare la precisione degli screening ed evitare una buona percentuale di falsi positivi. L’ipotesi di un potenziale utilizzo dei cani nella diagnosi del cancro è ancora solamente in fase di sperimentazione, ma gli esiti finora conseguiti sono interessanti e promettenti.

Dunque, chissà, forse un giorno i nostri amati e fedeli amici a quattro zampe potranno affiancare i medici e rendersi utili per la nostra salute, oltre a renderci felici ogni giorno! Ė o non è un motivo valido per essergli ulteriormente grati?