I cani più intelligenti del mondo sono anche i più giocosi: di chi si tratta?

Si ritorna a parlare dei cani super intelligenti e del "Genius Dog Challenge", iniziativa dell'università di Budapest. Un nuovo studio pubblicato su Animal Cognition, ha rilevato importanti informazioni su questi cani dall'intelligenza superiore.

Nell'ottobre 2021 vi parlammo della nuova iniziativa della Eötvös Loránd University di Budapest e della nascita dei cani "geniali" che si sono meritati il premio di "gifted word-learner" data la loro grande abilità nel ricordare i nomi dei loro giocattoli e del trattenere questa conoscenza fino a due mesi.

Si tratta di una scoperta che ha dimostrato ed evidenziato la diversità di tutte le razze e la maggior parte di quelle definite con questa importante accezione sono i Border Collie. Proprio per questo, il nuovo studio si è concentrato su questa specifica razza e precisamente sia su un campione composto da 21 collie decisamente intelligenti, che su un gruppo più ampio di 144 collie "normali".

Ai loro padroni è stato poi fornito un questionario atto a valutare e descrivere il comportamento del cane e la sua giocosità. I risultati hanno evidenziato che i border collie "geniali" presentano una giocosità superiore rispetto agli altri.

Ciò che ancora resta un quesito da risolvere, è se vi sia effettivamente una correlazione tra i due aspetti, ovvero se la giocosità altro non sia che una conseguenza dell'estrema intelligenza. Non ci resta quindi che attendere nuove ricerche per scoprire ancora molto altro sui nostri fantastici amici a quattro zampe.

Per concludere, ecco una curiosità che sicuramente interesserà gli amanti dei pelosi animali. Vi siete mai chiesti perché lo sguardo del cane ci conquista sempre? A chi infatti, non è capitato di vedere il proprio fedele amico fare "gli occhioni dolci", rendendo praticamente impossibile rimproverarlo?