Che fine hanno fatto i 'cani di lana', dal pelo così folto che si facevano pellicce?

I Nativi Americani della tribù Coast Salish custodivano un tesoro vivente: i cani di lana. Questi animali, con una pelliccia così folta e lanosa da essere tessuta in coperte, erano un elemento fondamentale della vita e della cultura di questa comunità. Tuttavia, verso la fine del XIX secolo, questa razza unica si è estinta.

La storia di questi compagni più antichi degli esseri umani è stata recentemente riscoperta grazie a un cane di lana del quale è rimasta solo la pelliccia, conservata al Smithsonian Institution. Gli scienziati, collaborando con gli anziani della tribù Coast Salish, hanno condotto analisi genetiche e isotopiche per svelare i segreti di queste creature.

Hanno scoperto che i cani di lana possedevano geni simili a quelli dei mammut lanosi, con alcuni legati alla crescita dei peli e al rinnovamento dei follicoli. Questi cuccioloni erano così preziosi che venivano allevati e curati con grande attenzione, considerati membri della famiglia e con un significato spirituale profondo. Nonostante la loro importanza, l'arrivo di coperte prodotte industrialmente e l'impatto devastante del colonialismo hanno portato alla scomparsa di questa tradizione.

Alle comunità Coast Salish furono proibite dai coloni di tenere i cani o furono talmente colpite da malattie e spostamenti forzati da non poter più mantenere la tradizione. In poche generazioni, secoli di cura e allevamento andarono perduti. La memoria di questi tesori vive ancora nelle comunità Coast Salish, e la ricerca come questa aiuta a tessere insieme frammenti di conoscenza per una comprensione più completa.

Nel dubbio, quando lo vedete date un abbraccio al vostro amico a quattro zampe.