Cani e lupi possono accoppiarsi? La risposta potrebbe sorprenderti

Dal piccolo chihuahua al grande pastore tedesco, batte un cuore che condivide radici ancestrali con il lupo. Sì, il vostro fedele amico a quattro zampe e il fiero lupo che vaga nelle foreste hanno molto più in comune di quanto potreste immaginare.

Questi due animali, apparentemente così diversi nel comportamento e nell'aspetto, sono in realtà strettamente collegati dal punto di vista genetico. Infatti, cani e lupi condividono ben il 99,96% del loro DNA. Per mettere le cose in prospettiva, questa percentuale di somiglianza genetica è appena superiore alla variazione genetica tra gli esseri umani di oggi.

Dal punto di vista biologico, un cane domestico potrebbe effettivamente accoppiarsi con un lupo, dando vita a una prole ibrida. Questi ibridi, noti come cani-lupi, sono il risultato dell'unione tra una cagna domestica e un lupo maschio selvatico. Sebbene tali accoppiamenti siano rari in natura, si stima che negli Stati Uniti vivano oltre 300.000 di questi ibridi.

Nonostante la loro affascinante eredità genetica, questi animali sono noti per essere imprevedibili e difficili da gestire. E, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non sono necessariamente buoni cani da guardia. I lupi in natura sono timidi e tendono ad evitare il contatto con gli esseri umani. Pertanto, un ibrido potrebbe non mostrare l'aggressività tipica di un cane da guardia.

Nel corso della storia, ci sono stati tentativi di sfruttare le potenzialità di questi ibridi. Negli anni '50, ad esempio, un esperimento militare ha cercato di combinare le qualità dei pastori tedeschi con quelle dei lupi grigi dei Carpazi, dando vita al lupo cecoslovacco, utilizzato in missioni di ricerca e soccorso. Ma, nonostante queste storie affascinanti, la maggior parte degli esperti concorda sul fatto che gli ibridi lupo-cane non siano adatti a vivere come animali domestici