I cani non usano la coda proprio per tutto: ecco la scoperta degli scienziati

La coda per gli animali, soprattutto per i cani, è essenziale e funge quasi come una gamba extra. Ad esempio molti carnivori la utilizzano per essere più agili durante la caccia, ma fino ad ora gli scienziati non sapevano se ciò valesse anche per i cani. Così in un nuovo studio gli scienziati sono riusciti a rispondere alla domanda.

Combinando dati sperimentali, modelli matematici e simulazioni, un team internazionale di ricercatori ha scoperto che la coda del cane ha un ruolo molto limitato nella stabilizzazione. "Non è noto se i carnivori più grandi, come i canidi, possano ancora usare la coda per questo scopo o se debbano essere utilizzate altre appendici, come il movimento della testa", scrive Tom Rottier del Max Planck Institute for Intelligent Systems in Germania.

I ricercatori hanno ottenuto dati da studi dettagliati sul modo in cui i più vecchi compagni degli esseri umani si muovono e saltano usando il motion tracking e hanno guadagnato modelli scalabili di 25 diverse specie di cani mentre saltano. Questi dati sono stati poi ricreati in delle simulazioni, dove gli addetti ai lavori hanno scoperto se questo posizionamento avesse un effetto significativo sul salto stesso.

La risposta è stata negativa: i ricercatori hanno scoperto che i cani simulati erano in grado di saltare indipendentemente da ciò che facevano le loro code. Precedentemente si ipotizzava, inoltre, che i cani più grandi e più veloci usassero la coda come contrappeso; questa nuova scoperta non supporta questa idea.

"I cani utilizzano la coda per altri mezzi, come la comunicazione e il controllo dei parassiti, ma non per l'agilità nelle manovre", scrivono infine i ricercatori nel loro articolo. A proposito di studi, sapete che questo test condotto sui cani ha sorpreso gli scienziati?