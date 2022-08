Anche i cani perdono l'udito: uno studio ha scoperto il collegamento con la demenza

I ricercatori della North Carolina State University hanno studiato la possibile connessione tra la perdita dell'udito e la comparsa di demenza nei cani anziani. Il loro lavoro potrebbe infatti aiutare sia nello studio dell'invecchiamento, sia nella comprensione della relazione tra perdita sensoriale e funzione cognitiva nei nostri amici a 4 zampe.

Natasha Olby, veterinaria presso la NC State Veterinary Medicine, ha affermato: "Sappiamo che, negli esseri umani, si stima che la perdita dell'udito legata all'invecchiamento colpisca un terzo delle persone di età superiore ai 65 anni".

"Sappiamo inoltre che il tasso di declino cognitivo è di circa il 30-40% più veloce nelle persone con perdita dell'udito legata all'età, e che questo contribuisca maggiormente al rischio di demenza rispetto ad altri fattori, come l'ipertensione o l'obesità. Quello che non sappiamo per certo è se lo stesso vale anche per i cani", ha aggiunto la dottoressa.

Ecco quindi la necessità di uno studio in merito, in cui la dott.ssa Olby e colleghi hanno valutato 39 cani anziani insieme ai loro proprietari. Sono stati quindi eseguiti test uditivi e cognitivi su ciascun animale, mentre ai loro compagni umani è stato chiesto di compilare due questionari di uso comune, uno incentrato sulle capacità cognitive e l'altro sulla qualità della vita.

Partendo dal presupposto che un cane "normale" può sentire i toni a 50 decibel (dB) senza difficoltà, nella coorte di studio, 19 cani potevano sentire a 50 dB, dodici a 70 dB ed otto a 90 dB (più o meno equivalente al rumore prodotto da un aereo al decollo).

Quando poi i ricercatori hanno confrontato i risultati uditivi con le risposte al questionario sulla qualità della vita dei proprietari, hanno scoperto che i punteggi relativi alla vitalità ed alla compagnia sono diminuiti in modo significativo con il deterioramento dell'udito.

Inoltre, anche i risultati dei test cognitivi erano simili: al diminuire dell'udito, vi era infatti anche una diminuzione della capacità del cane di svolgere compiti.

"La perdita dell'udito è uno dei maggiori sintomi predittivi di demenza nelle persone. Contribuisce anche alle cadute negli anziani, poiché il declino sensoriale porta anche ad una perdita delle capacità motorie. Quindi la connessione tra declino fisico e neurologico è chiara per gli esseri umani", ha affermato la dott.ssa Olby

"Questo nostro nuovo studio indica che la stessa connessione è presente anche nei cani anziani. E siccome possiamo potenzialmente trattare la perdita dell'udito nei cani, potremmo anche essere in grado di alleviare alcuni di questi altri problemi", ha concluso la dottoressa.

Anche voi avete, o avete avuto, un cane anziano con evidenti problemi di udito?

Lo studio completo, di Natasha Olby, Dr. Kady M. Gjessing e Rahna M. Davidson, è presente sul Journal of Veterinary Internal Medicine

Il legame che ci lega con i nostri amici a 4 zampe è davvero enorme, d'altronde i cani sono i compagni più antichi degli esseri umani. Inoltre, sapete perché i cani piegano la testa quando parliamo?