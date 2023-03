I cani potrebbero sopravvivere senza l'uomo? La risposta è interessante

I cani hanno sicuramente sviluppato quasi una simbiosi con gli esseri umani. Per assurdo, però, se dovessimo scomparire improvvisamente, il più antico compagno degli esseri umani potrebbe sopravvivere senza di noi?

"Non ho dubbi che i cani sopravvivrebbero senza di noi", afferma Jessica Pierce del Center for Bioethics and Humanities presso l'Università del Colorado Anschutz Medical Campus. "I cani discendono dai lupi e hanno ancora gran parte del repertorio comportamentale dei lupi e di altri canidi selvatici, quindi sanno come cacciare e raccogliere."

Senza la nostra presenza, i nostri amici a quattro zampe vivrebbero come fanno le specie selvatiche... ma non tutte le razze sopravviveranno a questa mancanza. Alcune, infatti, sono meno adattabili: ad esempio, i cani dalla faccia piatta come carlini e bulldog sono soggetti a vari problemi di salute, compresi quelli che limitano la respirazione che ostacolerebbe la loro capacità di cacciare, mentre le loro code corte li danneggerebbero socialmente durante l'interazione con i cani selvatici.

Anche in questo caso la natura farà il suo corso: senza di noi a scegliere le razze più carine e coccolose - spesso mettendo in secondo piano la loro salute - razze diverse si mescolerebbero, consentendo alla selezione naturale di forgiare i cani più adatti per sopravvivere. Un'altra domanda molto interessante è stata posta da Pierce: se i cani potessero cavarsela in un mondo senza umani, non sarebbero infelici? No.

Pierce ha notato che, in un ambiente domestico, i cani sopprimono molti comportamenti naturali come scorrazzare in giro, scavare e fare pipì. Senza proprietario non hanno tali restrizioni e, sebbene non abbiano gli stessi comfort domestici dei cani da compagnia, potrebbero forse stare meglio psicologicamente.

Il vero problema sarebbe trovare cibo, ma pian piano si abituerebbero alla mancanza.