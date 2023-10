I cani preferiscono i giocattoli o il cibo? La risposta potrebbe sorprenderti

Un recente studio condotto sui nostri fedeli amici a quattro zampe e pubblicato sulla rivista Animals, sembra dimostrare un risultato per molti versi inatteso. I cani preferiscono giocare con il loro giocattolo preferito, o mangiare del buon cibo?

"Sono rimasta sorpresa, ma nessuno prima d’ora aveva osservato come i cani si comportano con i giocattoli rispetto al cibo", ha affermato Nicole Dorey, principale autrice dello studio. Fortunatamente, questa volta non parleremo dell’uomo diventato cane.

Il team di ricerca, per tentare di rispondere al bizzarro quesito, ha reclutato 10 cani da compagnia appartenenti a diverse razze ed età. I più giovani avevano appena 11 mesi, fino ad arrivare addirittura a 8 anni.

Tanto per cominciare, ovviamente, ogni cane ha "scelto" il proprio giocattolo e cibo preferito tra tutti quelli disponibili. Parliamo del famoso osso di plastica, di peluche e di una pallina da tennis per quanto riguarda i giochi e di hot dog e varie prelibatezze per quanto concerne i cibi.

Successivamente, sono state effettuate diverse prove e allenamenti in cui venivano offerte come ricompense il cibo o il giocattolo. I risultati sembrano decisamente chiari.

Dei dieci cani iniziali, ben nove si sono mostrati più motivati e interessati quando il cibo era il premio finale. Potrebbe sembrare uno studio quasi superfluo, ma a cosa potrebbe mai servire in realtà?

Sicuramente una delle applicazioni dirette, potrebbe derivare dall’addestramento: "Comprendere la ricompensa preferita di un cane può essere essenziale per modellare il comportamento in modo efficace", hanno affermato i ricercatori stessi.

Desideri un cane che sia attratto dai giochi più di ogni altra cosa al mondo? Nessun problema, c'è un piccolo "trucchetto" che potrebbe aiutarti.

"Puoi sicuramente addestrare il tuo cane con i giocattoli se inizi molto presto. Questo è ciò che viene fatto con i cani da ricerca e salvataggio: iniziano molto presto con i giocattoli come rinforzo", ha detto Dorey.

Come se non bastasse, considerando che i cani amano quando fate questa cosa molto semplice, c'è però una specifica azione secondo i ricercatori che i cani potrebbero preferire addirittura al cibo e che dovrà essere analizzata in futuri studi... ricevere l'attenzione umana!