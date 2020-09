I cani riconoscono i loro padrone attraverso l'olfatto o con la vista?

I cani riconoscono i loro proprietari tramite la loro vista, il loro olfatto o attraverso il suono? Un nuovo articolo sull'International Journal of Comparative Psychology cerca di rivelare una volta per tutte questo quesito irrisolto.

Senza alcun dubbio l'olfatto gioca un ruolo importante nel modo in cui i cani riconoscono gli altri. I nostri amici a quattro zampe riconoscono anche i membri di altre specie attraverso il loro naso e persino i giocattoli per cani e altri oggetti. L'articolo afferma che "l'odore è riconosciuto come la loro principale fonte di informazioni".

Ciò che è stato particolarmente interessante di questo studio è che ha affrontato il modo in cui i cani hanno reagito e hanno utilizzato l'odore di una persona familiare anche se quella persona non era effettivamente lì. Il motivo di questa scelta è presto detto: se, ad esempio, la persona fosse stata effettivamente lì, gli esperti non potrebbero affermare se il cane abbia effettivamente sentito l'odore del padrone o potrebbe aver sentito un piccolo rumore o ombra del membro della sua famiglia.

Durante lo studio, ai proprietari è stata data una nuova maglietta da indossare durante la notte. Queste magliette sono state conservate separatamente in contenitori puliti e non sono state aperte fino all'inizio dell'esperimento. I cani sono stati quindi incoraggiati a cercare qualcosa di loro familiare attraverso una serie di suggerimenti verbali a cui sono abituati. I risultati dello studio hanno mostrato che i cani erano portati a dirigersi verso la scatola con gli odori dei proprietari più spesso di quelli con le camicie di persone non familiari.

Si tratta di uno studio che mostra non solo che l'odore sia importante per i cani, ma sembra anche essere il loro metodo primario di identificazione.