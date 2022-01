I cani sanno distinguere tra lingue umane familiari e non: la conferma dei ricercatori

Il fatto che i cani possano comprendere le parole umane è a noi stato confermato da non molto tempo, con uno studio pubblicato lo scorso dicembre. Ebbene, nello stesso mese un’altra analisi ha dimostrato che i cani sanno distinguere tra lingue umane familiari e straniere, reagendo diversamente a lingue differenti.

Lo studio in questione è stato pubblicato su NeuroImage dall’autrice e neurobiologa Laura Cuaya, la quale con il suo team ha addestrato 18 cani a giacere immobili in una macchina per la risonanza magnetica affinché i ricercatori potessero scansionare il loro cervello durante un test. Quest’ultimo consiste nella lettura de “Il piccolo principe” in spagnolo, in ungherese e con una serie di rumori umani non coerenti. Alcuni cani erano stati esposti a una delle due lingue, altri alla seconda, rendendone una a loro familiare e una completamente sconosciuta.

Ebbene, le scansioni hanno suggerito che i cani era non solo in grado di distinguere tra parlato e non parlato, ovvero tra lingua e rumori, ma anche tra due lingue differenti. Ciò sarebbe dovuto dall’elaborazione del discorso in due fasi grazie alla corteccia uditiva primaria e alla corteccia uditiva secondaria: la prima si occuperebbe del riconoscimento di un suono parlato o meno, mentre la seconda distinguerebbe tra lingua nota e sconosciuta.

In aggiunta, i cani più anziani sembravano mostrare più attività nella corteccia uditiva secondaria che in quella primaria, ergo maggiore abilità e velocità nel riconoscimento di lingue familiari. “Penso che la ragione principale [per cui i cani anziani sono più bravi a differenziare le lingue] sia la quantità di esposizione alla lingua. I cani più anziani hanno avuto più opportunità di ascoltare gli umani mentre parlano. […] Il cervello è estremamente bravo a captare schemi e ogni lingua ha una serie di suoni e schemi che le rende diverse l'una dall'altra. Dopo un po' di addestramento, il cervello di molti animali dovrebbe essere in grado di riconoscerle rilevando la differenza spontaneamente, forse a causa del processo di addomesticamento”, ha dichiarato Laura Cuaya.

