I cani sanno usare il nostro linguaggio? Rispondere è più difficile del previsto

I cani sono da sempre considerati i migliori amici dell'uomo, e non è raro che i loro padroni cerchino di comunicare con loro in modi sempre più sofisticati. Recentemente, grazie a particolari pulsanti facilmente azionabili con la zampa, molti proprietari di cani stanno cercando di dare una "voce" ai loro amici a quattro zampe.

Questi pulsanti, che rappresentano parole come "passeggiata" o "gioco", stanno diventando una vera e propria tendenza su TikTok, dove alcuni cani sembrano combinare parole in modo sorprendentemente intelligente. Ad esempio, un cane ha associato le parole "squeaker" e "car" per riferirsi a un'ambulanza. La domanda sorge spontanea: il più antico compagno dell'essere umano può davvero utilizzare il linguaggio in questo modo?

Gli esperti di cognizione canina sono divisi. Mentre è indubbio che i cani possano apprendere parole, la loro capacità di utilizzare combinazioni di parole in modo significativo è ancora oggetto di dibattito. Alcuni studi suggeriscono che i cani si siano co-evoluti con gli esseri umani, apprendendo a comprendere e rispondere ai nostri segnali comunicativi.

Ricerche, ad esempio, hanno mostrato che già a otto settimane di età, i cuccioli sono in grado di comprendere il gesto dell'essere umano che indica con il dito. Tuttavia, la loro capacità di utilizzare segnali comunicativi non è esattamente come quella degli esseri umani. Alcune ricerche suggeriscono che, a differenza dei bambini, le creature sono motivate dalla comunicazione per ragioni pratiche piuttosto che sociali.

Inoltre, mentre alcuni cani "geniali" sono stati addestrati per apprendere centinaia di parole, la maggior parte degli amici a quattro zampe sembra avere un vocabolario limitato a meno di una dozzina di termini. Alcuni ricercatori stanno conducendo studi su larga scala per esaminare la capacità di questi bellissimi animali di apprendere nuove parole attraverso l'uso di pulsanti... e non vediamo l'ora di sapere cosa scopriranno.