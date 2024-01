Quando un padrone ride di fronte al suo cane succede qualcosa di incredibile

Il rapporto fra uomini e cani nasce dalla fiducia reciproca. Entrambe le specie si sono adattate per rispondere empaticamente ai bisogni degli altri e nel corso del tempo hanno introdotto un linguaggio fatto di suoni, movimenti ed espressioni.

Molti di questi servono per indicare un messaggio, ma anche un sentimento o il proprio stato di salute. Tra quelli più imprevedibili e difficili da interpretare c'è la risata, che è praticamente assente nella maggioranza dei mammiferi ed è esclusivo dei primati.

Per quanto ci illudiamo che i nostri cani sorridano assieme a noi o alle nostre battute, in verità la loro espressione divertita è solo il frutto di un adattamento evolutivo, dovuto dalla nostra comune addomesticazione.

I primi cani vennero addomesticati durante la fine dell'era glaciale e da allora molte cose sono cambiate. Gli esseri umani hanno dovuto imparare a conoscere meglio i loro animali domestici e a loro volta questi ultimi hanno dovuto ammorbidire i loro lineamenti, per non risultare troppo minacciosi come i lupi. Questa esigenza ha spinto entrambe le specie a selezionare da una parte esseri umani più empatici e dall'altra cani dalle capacità espressive simili a quelle umane.

Da questo formidabile incontro sono nate generazioni di cani con "il sorriso più marcato", espressione di un adattamento neotenico che gli ha concesso di non sviluppare il volto severo dei loro progenitori.

Con neotenia gli scienziati descrivono quel fenomeno evolutivo che consente agli adulti di conservare alcune caratteristiche morfologiche dei cuccioli, come il comportamento giocoso dei cani adulti, il loro volto sorridente o la capacità di assumere latticini negli esseri umani.

Seppur il volto dei cani sia per natura predisposto a sorridere, senza che questi lo vogliano davvero, questo non deve trarci in inganno. I cani possono esprimere gioia e allegria con altre parti del corpo e possono cercare di farci ridere, perché sanno inconsciamente che una risata è un messaggio positivo proveniente dalla nostra specie.

Noi ridiamo quando siamo felici, quando godiamo della compagnia dei nostri amici. Visto che sia Homo sapiens che Canis lupus familiaris - il nome latino del cane - sono due specie sociali, per loro dunque è molto importante consolidare il loro rapporto, anche tramite una risata che distenda le tensioni.

Anche se la scienza non è ancora riuscita a confermare se i cani possano sorridere o meno, è ormai noto come il loro cervello si attivi come il nostro quando elaborano le informazioni sociali. D'altronde tutte le persone che hanno cani in casa sanno che sono entusiasti, quando giochiamo con loro o quando decidiamo di fare una passeggiata assieme.

A seconda delle razze, poi, possono essere più o meno "dediti all'umorismo" e a ridere alle nostre battute, in particolare se sono stati selezionati come animali da compagnia per i più piccoli.