I cani soffrono quando un altro cane della sua famiglia muore

La morte di un animale domestico è qualcosa che strugge sempre i proprietari, che sentono enormemente la perdita. Lo stesso vale anche per i cani, quando un animale della loro stessa famiglia passa a miglior vita. Un nuovo studio pubblicato sulla rivista Scientific Reports ha analizzato recentemente questo meccanismo.

Lo studio indica che i cambiamenti comportamentali ed emotivi mostrati dai cani in seguito alla morte di un altro cane della stessa casa potrebbero essere interpretati come dolore. Per determinare se i cani domestici siano in grado di provare dolore per la perdita, gli autori dello studio hanno intervistato 426 persone che avevano posseduto almeno due cani, uno dei quali era morto mentre l'altro era ancora vivo (a proposito, sapete che i bisogni dei cani sono un rischio ecologico?).

Complessivamente, l'86% dei proprietari ha riportato cambiamenti negativi nel comportamento del cane sopravvissuto. Circa due terzi hanno affermato che il loro cane è diventato più in cerca di attenzione, mentre il 57% ha riferito di una minore giocosità. Nel 35% dei casi è stata osservata una maggiore paura e una tendenza a dormire di più, mentre la ridotta assunzione di cibo segnalata nel 30% dei casi.

Circa un terzo dei proprietari ha affermato che questi cambiamenti sono durati da due a sei mesi, mentre un quarto dei padroni ha segnalato che gli effetti sono durati per più di sei mesi. I cambiamenti comportamentali erano anche più frequenti nei cani che avevano condiviso il cibo con l'animale defunto. Gli autori riferiscono che "il livello di paura nel cane sopravvissuto era correlato al livello di sofferenza, rabbia e trauma psicologico dei proprietari" - ciò potrebbe essere una sorta di "contagio emotivo".

Indipendentemente dai processi sottostanti, tuttavia, gli esperti concludono che "un cane può mostrare modelli comportamentali ed emotivi legati al dolore quando muore un conspecifico stretto, con aspetti di quest'ultimo eventualmente correlati allo stato emotivo del proprietario". Sono tanti gli animali, come gli elefanti, che mostrano "dolore" verso i loro morti.