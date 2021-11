I cani sorridono? È davvero gioia quella sul volto dei nostri amici pelosi?

Una classica scena, per chi possiede un cane, è quella di giocare con l'amico a quattro zampe e vederselo arrivare con un dolce musetto spiegato in quello che l’essere umano interpreta come un “sorriso”. Ma si tratta davvero del simbolo di gioia per antonomasia oppure è una forzatura antropomorfizzata che l’essere umano attribuisce all’animale?

Per rispondere a questa domanda dobbiamo partire da lontano, dagli albori della domesticazione canina, in un periodo che si attesta a circa 30.000 anni fa. L’essere umano scorse molto precocemente le incredibili possibilità fornite dalla cooperazione con l’indomita e fedele creatura. Da questa intuizione è nata una delle "simbiosi" animale-uomo più prolifiche in assoluto ed oggetto di studio tutt’oggi.

"Studiare i cani è un'opportunità davvero unica per esaminare la comunicazione sociale tra le specie" ha dichiarato Alex Benjamin, docente di psicologia presso l'Università di York nel Regno Unito.

Il lavoro condotto dallo scienziato ha posto l’ennesimo tassello a favore del legame comunicativo tra uomo e cane, arrivando addirittura a definirne le dinamiche. Tra queste troviamo l’attitudine dei cani a cercare lo sguardo umano in modo unico nel regno animale. Non a caso si tratta del più antico compagno degli esseri umani.

Un passato studio, in merito a questa caratteristica, aveva effettuato dei test su lupi e cani per meglio valutare questa attitudine. Il test si basava sul sottoporre, ad alcuni esemplari delle due specie, un barattolo che non avrebbero potuto aprire e valutare le reazioni.

Dal risultato dei test è emerso che i lupi, una volta appurata l’impossibilità del compito, si allontanavano dall’oggetto, mentre i cani si voltavano verso gli umani lanciando lunghi sguardi, poiché sapevano che l’essere umano avrebbe potuto aiutarli nel compito.

Lo sguardo, secondo Benjamin, "è il meccanismo fondamentale per la cooperazione", soprattutto quando non è possibile utilizzare alcuna forma di linguaggio complesso. Nel corso dei millenni gli esseri umani potrebbero aver allevato esemplari che mostravano questo tratto, poiché "i cani che ci guardano sono molto più facili da cooperare e addestrare. Quindi, è possibile che anche una selezione inconscia o conscia possa aver portato ai comportamenti che vediamo oggi" suggerisce il ricercatore.

Se ragioniamo sul “sorriso” mostrato dai cani, riferendoci a quell’atteggiamento a bocca larga con angoli rivolti in alto, una lingua penzolante ed un’espressione amabilmente tontolona, possiamo affermare con certezza che abbia lo stesso significato del sorriso umano?

“Come scienziato, ovviamente, dico: 'Come facciamo a saperlo?' Non abbiamo dati che ci dicano cosa significhi effettivamente” ha affermato Juliane Kaminski, ricercatrice presso l'Università di Portsmouth nel Regno Unito.

Il problema principale della questione è il rischio di antropomorfizzare l’atteggiamento e di interpretarlo in modo errato. Attualmente sono poche le ricerche che hanno analizzato il comportamento.

Una di queste ha verificato che l’espressione canina associabile al sorriso si verifica in ambienti rilassati e positivi, ma non sappiamo se si tratta di una forma di sorriso oppure se rappresenta un atteggiamento che utilizzano per comunicare qualcosa di specifico.

E, se siete interessati a conoscere meglio i vostri amici a quattro zampe, sapevate perché i cani piegano la testa quando gli parliamo?