I cani hanno sviluppato dei nuovi muscoli per comunicare meglio con gli umani

Un gruppo di ricercatori ha scoperto che in migliaia d'anni l'anatomia facciale dei cani sarebbe cambiata per consentire loro di comunicare meglio con gli esseri umani. La rivelazione è arrivata nell'ambito di uno studio che ha messo a confronto il comportamento e la struttura di cani e lupi.

Nella prima analisi dettagliata, che ha confrontato l'anatomia ed il comportamento di cani e lupi, i ricercatori hanno scoperto che la muscolatura facciale di entrambe le specie era simile, eccetto che sopra gli occhi. I cani infatti hanno un piccolo muscolo, che permettere loro di alzare il sopracciglio interno, cosa che i lupi non fanno.

Gli autori suggeriscono che il movimento delle sopracciglia rende gli occhi più grandi, generando un effetto simile a quello degli umani quando sono tristi.

Secondo la dottoressa Kamisnski che ha partecipato allo studio, durante l'attività di monitoraggio è stato scoperto che i cani hanno sviluppato un muscolo per sollevare il sopracciglio dopo essere stati a contatto per migliaia di anni con gli umani. Nel documento di ricerca si legge che "i risultati suggeriscono che le sopracciglia espressive nei cani potrebbero essere frutto di preferenze inconsce degli esseri umani che hanno influenzato l'addomesticamento. Quando i cani sollevano le sopracciglia, nei padroni si attiva il forte desiderio di prendersi cura di loro". Inoltre è anche stato rilevato che i cani muovono le sopracciglia molto di più quando gli umani li guardano rispetto a quando non li osservano. In questo modo tra il cucciolo ed il suo padrone si crea una sorta di comunicazione diretta.

Per determinare se questo movimento delle sopracciglia sia il risultato dell'evoluzione, i ricercatori hanno confrontato l'anatomia ed il comportamento del viso di cani e lupi. L'attività di monitoraggio ha portato alla scoperta di un muscolo che "consente l'innalzamento del sopracciglio".

"Questa è una notevole differenza rispetto alle specie di 33.000 anni fa, e crediamo sia il risultato di una maggiore interazione dei cani con gli umani" si legge nello studio, in cui i ricercatori hanno nominato il movimento AU101.

L'unica specie di cane analizzata che non aveva il muscolo era l'husky siberiano, che è tra le razze canine più antiche.