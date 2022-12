I cani ci vedono come padroni o genitori? La risposta è chiara

I cani sono i compagni più antichi degli esseri umani, ma vi siete mai chiesti se loro ci vedono più come padroni o come genitori? Oppure ci considerano loro amici? La risposta, come sempre, dipende, ma da questo punto di vista la scienza si è già fatta un'idea.

I ricercatori hanno scoperto che accarezzare, parlare e guardare negli occhi i cani da compagnia produce un enorme picco nei livelli di ossitocina sia nell'uomo che nell'animale. L'ossitocina, nota come “l'ormone dell'amore”, è ciò che unisce i genitori ai figli, aiuta a fare amicizia e regola praticamente tutti i rapporti degli esseri umani.

Quindi, se anche il legame con i nostri cagnolini può rilasciare questo ormone, ne consegue che i cani ci vedono come la loro famiglia? Proprio così, questa è la risposta più probabile tra tutte. Meno probabile è quella sui "padroni", soprattutto perché l'idea della gerarchia "alfa e beta" nei canidi è stata sfatata da tempo.

Uno studio del 2020, che ha esaminato i cani con una risonanza magnetica, ha rilevato che le creature a cui veniva mostrata un'immagine del loro proprietario avevano una maggiore attivazione nelle aree del cervello associate all'elaborazione delle emozioni e dell'attaccamento e, solo a vedere la sua faccia, l'amico a quattro zampe attivava le aree di "ricompensa" del cervello.

Non siamo noi ad essere speciale, ma loro. I cani allevati con capre o pecore si legheranno molto con questi animali; altri cuccioli si sono perfino affezionati ai pinguini . "E la cosa grandiosa è che mantengono questa capacità di legame per tutta la vita", ha spiegato infine Clive Wynne, uno psicologo dell'Arizona State University specializzato in comportamento canino.