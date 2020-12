Basta il cannabidiolo CBD per migliorare la vita delle persone affette da epilessia?

In quasi tutto il mondo l'uso terapeutico della cannabis procede a gamba tesa e i suoi utilizzi diventano sempre più numerosi. Un nuovo studio, della rivista Drug Science, Policy and Law, spiega come il CBD possa essere usato per trattare l'epilessia infantile, tuttavia potrebbe non essere sufficiente.

Nel 2011 sono stati mossi i primi passi quando, grazie ad una nuova variante di cannabis - la Charlotte's Web, fu possibile trattare la rara forma di epilessia causata dalla sindrome di Dravet di cui era affetta una ragazza, Charlotte Figi. Questa variante contiene principalmente CBD e solo poche tracce di THC ma è bastata per aiutare sensibilmente Charlotte a contrastare le crisi epilettiche che, prima del suo utilizzo, aveva quasi ogni mezz'ora.

Grazie a questo importante evento, a catena, molti altri paesi hanno autorizzato l'uso del CBD puro per trattare le diverse forme di epilessia ed epilessia infantile. Molti esperti, scienziati e ricercatori non sono però d'accordo sull'uso isolato della CBD in quanto il potenziale terapeutico della cannabis deriva dall'interazione dei diversi cannabinoidi e terpeni della pianta.

L'obiettivo della ricerca, dunque, è stato testare a pieno tale teoria. Sono stati chiamati a partecipare all'esperimento dieci pazienti del Regno Unito affetti da forme di epilessia apparse in giovane età che tuttavia non rispondevano ai farmaci convenzionali. Infatti, essendo in Gran Bretagna legale l'esclusivo utilizzo di CBD puro, i pazienti non avevano ricevuto gli effetti sperati neanche nel suo utilizzo.

Ad alcuni dei partecipanti sono stati somministrati estratti di cannabis a spettro completo - la stessa che veniva utilizzata in antichi rituali ma non soltanto, visto che sono state trovate prove del suo utilizzo anche nell'età del ferro - ad altri con una quantità elevata di THC (14%) ma poco meno dell'1% di CBD, in altri ancora il 9% di CBD ma meno dell'1% di THC.

L'esperimento ha dato risultati a dir poco sorprendenti. Grazie al trattamento a spettro completo i partecipanti hanno visto una riduzione del 97% di crisi epilettiche mensili, inoltre, secondo i loro assistenti i pazienti hanno sviluppato significativi miglioramenti nelle capacità cognitive, nella regolazione emotiva, sono diminuiti gli attacchi di panico e soprattutto non sono stati segnalati effetti collaterali.

Tuttavia, sebbene i prodotti a spettro completo non siano legali nel Regno Unito, dal 2018 per i medici è possibile prescrivere prodotti a base di cannabis anche non approvati, se ritenuto opportuno. Gli autori dello studio hanno però specificato come fino ad oggi siano state soltanto 20 le "prescrizioni speciali".

Il Center for Medical Cannabis ha condotto un'indagine nazionale portando alla luce dati, per molti aspetti, scioccanti. Secondo il CMC, infatti, oltre 72.000 persone si procurano cannabis proveniente dal mercato nero per auto-curare i problemi e le crisi causate dalle proprie forme di epilessia. Per questo motivo, appunto, gli autori dello studio chiedono alle autorità di espandere e semplificare l'accesso ai famarci a base di cannabis (che comprano sia il THC che il CBD) per aiutare queste persone.