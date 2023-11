La Cannabis potrebbe aumentare le infezioni fungine per un motivo inaspettato

La cannabis, utilizzata sia a scopi ricreativi che medicinali, nasconde al suo interno più di un centinaio di specie di funghi, presenti nelle sue radici, steli, foglie, fiori e gemme. Alcuni di questi possono produrre spore potenzialmente dannose per la salute umana.

Nonostante ciò, nessuna nazione o stato degli Stati Uniti che ha legalizzato la cannabis richiede test di sicurezza per tutte queste potenziali micotossine. Gli scienziati dell'Università del Tennessee, dell'Arizona State University e della Simon Fraser University in Canada lanciano un campanello d'allarme, sottolineando come questa mancanza di controlli sia un grave errore di valutazione.

"Se l'uso medico della cannabis diventa più ampiamente accettato, i funghi contaminanti rappresentano una potenziale preoccupazione per la salute pubblica", scrivono gli autori della ricerca, guidati dalla fitopatologa Kimberly Gwinn dell'Università del Tennessee. Alla fine, il team è riuscito a trovare solo uno studio rappresentativo a livello nazionale che esaminasse il legame tra l'uso della cannabis e le infezioni fungine.

I risultati del 2020 hanno rivelato che gli utenti che consumano marijuana sono 3,5 volte più propensi a sviluppare un'infezione fungina rispetto a chi non la usa. Non è ancora chiaro se queste infezioni provengano direttamente dall'erba stessa, ma gli studi hanno trovato prove della presenza di spore fungine attaccate alla resina sui boccioli e sui fiori. Sebbene la cannabis non sia l'unica possibile fonte di tali focolai, la pianta potrebbe essere una fonte di 'infezioni opportunistiche' tra i consumatori abituali o tra coloro che sono immunocompromessi.

Nella revisione, Aspergillus, Penicillium, Fusarium e Mucor sono stati i generi di funghi più comunemente trovati nelle piante. Se inalate insieme alla cannabis, è possibile che le loro spore tossiche possano diffondersi nelle vie nasali e nei polmoni. Gli autori dello studio sottolineano quindi la necessità di ulteriori ricerche per comprendere appieno l'entità della contaminazione fungina nei prodotti derivati dalla cannabis e a quali concentrazioni potrebbero esserci effetti sulla salute.