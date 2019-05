A Torino la Cannabis (legale) si ordina dallo smartphone, come il cibo

La cannabis light a Torino la si ordina direttamente dallo smartphone, da un sito internet. Poi, in alcuni casi dopo solo un'ora, il rider suona al citofono con l'ordine. È lo stesso modello del food delivery: "ma preferiscono lavorare da noi i rider", spiega uno degli imprenditori. "Siamo un'azienda di giovani e capaci".

A raccontare il nuovo trend è il quotidiano La Stampa. Aziende simili sono attive da tempo anche a Milano. I cronisti del quotidiano hanno parlato con Simone Santirocco, l'imprenditore 25enne che gestisce Joint To You, una delle aziende che offrono questo servizio.

"Ci occupiamo di ordini e di consegna espressa di cannabis e hashish legale, più articoli da fumo, e lavoriamo insieme a un'altra azienda la Casina 420", ha spiegato il giovane. "Basta registrarsi sul sito, telefonare oppure ordinare in chat, scegliendo tra i vari negozi che ci sono sul portale, e noi consegniamo".

Joint To You in un mese arriva a fare anche 150 consegne. I rider non hanno divise di alcun tipo, né esibiscono loghi in bella mostra: "per tutelare la loro sicurezza e il cliente", spiega Santirocco.

"La cannabis è ancora un tabù, molti non vogliono chiederla ai tabaccai. Da noi ordinano diverse persone non più giovani".



