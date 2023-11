La cannabis modifica davvero il nostro epigenoma?

Secondo un recente studio pubblicato su Molecular Psychiatry, la cannabis sembrerebbe avere degli effetti epigenetici sul nostro organismo. Sarà davvero così? Scopriamolo insieme.

Iniziamo subito a capire (a grandi linee) di cosa stiamo parlando. L'epigenoma è letteralmente l'insieme di tutte le molecole che comportano cambiamenti epigenetici nel nostro corpo. L'epigenetica a sua volta, regola l'espressione dei vari geni attraverso diversi processi, tra cui la metilazione del DNA. Si tratta di un processo in cui aggiungendo un gruppo metile, si "blocca" quel determinato gene.

Nonostante legalizzare la cannabis ne aumenti il consumo, si tratta di una sostanza comunemente usata negli Stati Uniti, con il 49% delle persone che l'hanno provata almeno una volta. Ciononostante, non ne comprendiamo ancora appieno gli effetti sulla nostra salute.

"Abbiamo precedentemente identificato associazioni tra l'uso di marijuana e il processo di invecchiamento catturato attraverso la metilazione del DNA. Volevamo esplorare ulteriormente se fattori epigenetici specifici fossero associati alla marijuana e se questi fattori fossero correlati ai risultati sulla salute", ha affermato Lifang Hou, epidemiologo della Feinberg School of Medicine della Northwestern University.

I ricercatori hanno analizzato circa 1.000 adulti che avevano partecipato a uno studio precedente a lungo termine in cui era stato loro chiesto informazioni sul loro consumo di cannabis per un periodo di 20 anni. I partecipanti allo studio hanno fornito campioni di sangue in due occasioni: dopo 15 e 20 anni.

Utilizzando questi campioni di sangue a distanza di cinque anni, i ricercatori hanno quindi esaminato i cambiamenti epigenetici nei livelli di metilazione del DNA. È importante sottolineare come questi cambiamenti, possano essere trasmessi alle generazioni future.

I risultati, dimostrano la presenza di numerosi marcatori di metilazione del DNA nei campioni di sangue prelevati dopo 15 anni, con 22 associati all’uso recente e 31 associati all’uso cumulativo di cannabis. Nei campioni prelevati a 20 anni invece, sono stati identificati 132 marcatori legati all'uso recente e 16 legati all'uso cumulativo.

Anche se nessuno questa volta ha dato un’alta dose di cannabis ad un uomo, è importante notare che questo studio non dimostra che la cannabis causi direttamente questi cambiamenti o causi problemi di salute.

"Questa ricerca ha fornito nuove informazioni sull'associazione tra uso di marijuana e fattori epigenetici. Sono necessari ulteriori studi per determinare se queste associazioni sono costantemente osservate in diverse popolazioni", ha affermato l'epidemiologo Drew Nannini della Northwestern University.