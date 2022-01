Cannabis? No, Mining: la bizzarra scoperta delle autorità spagnole

Di questi tempi le mining farm non fanno più notizia. A meno che non si tratti di episodi tanto curiosi da meritare qualche riga di testo. È sicuramente il caso di quanto accaduto a Santiponce, paesino in provincia di Siviglia.

Le autorità spagnole già da tempo monitoravano la situazione alla ricerca di questo "sito", anche se si aspettavano ben altro.

Tutto inizia con l'avvio delle indagini della polizia per via di un allaccio abusivo alla rete elettrica cittadina. Tuttavia, i sospetti delle Forze dell'Ordine erano concentrati su altro. Infatti, come già accaduto in Regno Unito nel 2021, ad essere smantellata è stata una farm di Bitcoin invece di una piantagione di Cannabis.

In totale, secondo quanto riportato dalle autorità locali, sono stati rinvenuti ben 21 ASIC per Bitcoin e circa 13000 euro di hardware per il mining di altre criptovalute, tra cui diverse schede video. Tra queste, diverse EVGA RTX Serie 30. In totale, è avvenuto il sequestro di ben 50000 euro di materiale.

Come riportato dalla Policía Nacional, "le indagini della polizia inizialmente puntavano a una possibile piantagione di marijuana indoor situata in alcuni stabili di Santiponce. Dopo le prime valutazioni, tuttavia, gli agenti si sono resi conto che gli indizi non riconducevano alla coltivazione di marijuana, bensì a una farm di criptovalute".