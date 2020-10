La cannabis veniva usata negli antichi rituali? Uno studio lo confermerebbe

Nel periodico Tel Aviv è stato pubblicato uno studio che prova l'uso di sostanze stupefacenti all'interno di un tempio sacro a Tel Arad risalente al Regno di Giuda (933-586 a.C.)

Insieme ai residui di cannabis bruciati sono stati rinvenuti anche delle resine di franchincenso, un particolare tipo di incenso usato nei rituali religiosi. Di conseguenza, i ricercatori ritengono che l'alterazione della coscienza dovuto all'erba fosse una parte necessaria all'interno di certi riti.

Durante i primi scavi archeologici svolti nel sito, negli anni '60 del Novecento, gli archeologi affermarono che il tempio fosse stato costruito verso la fine dell'età del bronzo, tra il 750 e 710 a.C. Gli studi di quegli anni identificarono anche quale potesse essere l'altare, delimitato da due pietre calcare di misure differenti, la cui cima era scavata per poter contenere "una sostanza organica nera e solidificata" - come descrissero i ricercatori all'epoca.

Non approfondendo, si concluse che quel materiale fosse di origine animale. Tuttavia, Eran Arie, curatore della sezione di archeologia tra l'Età del Ferro e l'Impero Persiano del museo storico di Israele, ha deciso di rianalizzare questi studi e approfondire con un gruppo di ricerca sul campo.

Arie ha deciso di essere affiancato dalla ricercatrice Dvory Namdar, del Volcani Center of Agricutural Research, il miglior esperto in Israele nello studio di resine antiche ricavate dall'incenso bruciato. Insieme sono arrivati alla conclusione che quel materiale scuro posto su uno dei pilastri dell'altare, quello più piccolo, non fosse solo origine animale, bensì un miscuglio tra letame e cannabis.

Nel pilastro più alto, invece, sono stati ritrovati residui di franchincenso bruciato e grasso animale, usato probabilmente per irradiare ancora di più il profumo aromatico della resina. La scoperta ha portato gli studiosi ad ipotizzare che, se l'uso di erbe allucinogene era praticato in un tempio considerato, all'epoca, ufficiale, allora anche nel famoso Tempio di Salomone (all'epoca del Regno di Giuda già esistente) potevano essere celebrati rituali simili.

I ricercatori hanno anche esposto nel loro studio l'origine di questi materiali organici.

Il franchincenso probabilmente proveniva dall'Arabia Saudita. Si pensa, quindi, che gli israeliti avessero stretto dei rapporti commerciali con i mercanti dell'Arabia meridionale. Tuttavia, l'incenso tendeva ad avere dei prezzi molto alti. Gli studiosi che si sono occupati della scoperta affermano che: "Il franchincenso, nella Bibbia, viene considerato molto più costoso rispetto all'oro e alle gemme preziose; inoltre, viene spesso descritto come un tesoro reale"

La cannabis non era tipica del Medio-Oriente. Essa veniva coltivata nell'Altopiano del Tibet. Non avendo trovato alcun tipo di reperto organico che provi l'esistenza di semi o piante nel Medio-e-Vicino Oriente, si crede che venisse semplicemente importata in forma di resina secca (quello che oggi conosciamo come "hashish").

Patrick McGovern, direttore del Museo Penn di archeologia biomolecolare (Filadelfia) si è mostrato perplesso sulla scoperta, pur riconoscendone la validità. Ha fatto notare come lo studio non considerasse le proprietà psicoattive del vino, un altro elemento spesso utilizzato nei rituali per alterare la mente. Inoltre, ha affermato:

"E' curioso il fatto che l'Antico Testamento non si curi mai di menzionare alcun utilizzo della cannabis e che non sia stato trovato alcun reperto di archeobotanica all'interno del tempio" L'unica cosa certa che si può evincere da questa discussione è che l'uso della cannabis (utilizzata molto probabilmente anche dai vichinghi) non fu certo una prerogativa di alcune popolazioni.