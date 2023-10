Il cannibalismo, come pratica funeraria, è stata una realtà d'Europa

Circa 15.000 anni fa, l’Europa era occupata dai gruppi umani magdaleniani e, secondo quanto emerso da una rigorosa analisi delle prove archeologiche e genetiche, questi erano soliti cibarsi di carne umana durante le pratiche funerarie.

Ad affermarlo è una nuova ricerca del Museo di Storia Naturale di Londra (NHM), il quale ha fatto luce sui segni di masticazione presenti su moltissimi reperti paleolitici. Questa è la prova di cannibalismo più antica mai registrata e ci permette di dare uno sguardo alle pratiche funerarie dell’epoca.

“Interpretiamo le prove archeologiche che il cannibalismo è stato praticato in più occasioni in tutta l'Europa nord-occidentale per un breve periodo di tempo come un'indicazione che tale comportamento era parte di un rituale funerario tra i gruppi magdaleniani, e non semplicemente praticato per necessità”, spiega la professoressa Silvia Bello, paleoantropologa e ricercatrice presso il Museo di Storia Naturale.

Il sito di maggior interesse è la grotta di Gough, nella gola di Cheddar (Inghilterra), dove sono state rinvenute diverse coppe di teschi umani. Su almeno 100 reperti ossei, sono stati riscontrati segni di rottura, masticazione e taglio; queste prove sono state ritenute sufficienti a decretare la fattualità della pratica del cannibalismo in virtù di pratiche funerarie tra i gruppi magdaleniani, nell’Europa nord-occidentale.

Secondo i ricercatori, la ricorrenza si estinse a causa della sostituzione della popolazione: dai magdaleniani ai epigravettiani, i quali hanno portato le sepolture in Europa.