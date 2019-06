Cannoni elettromagnetici sulla Luna? Non per la guerra, ma per il trasporto di risorse

La U.S. Navy sta sviluppando un cannone a rotaia elettromagnetico, dispositivo che sarà poi montato su una nave da guerra. Questa tecnologia potrebbe essere utilizzata sulla Luna, non per scopi bellici, ma per favorire il trasporto di materiale.

L'Office of Naval Research sta sviluppando questo cannone a rotaia come un'arma a lungo raggio, capace di sparare proiettili di elettricità invece dei propellenti chimici.

Test recenti effettuati sul cannone elettromagnetico hanno constatato che la tecnologia in questione spara un proiettile che supera la velocità Mach 6, sei volte maggiore di quella del suono (7.400 km/h).

Sarebbe possibile a questa velocità, almeno teoricamente, scagliare dei carichi dalla Luna. La velocità di fuga del nostro satellite, grazie alla sua atmosfera priva di aria, è infatti di circa 8.530 chilometri orari (sulla Terra invece è 40.000 km/h).

L'idea in questione fu proposta nel 1974 da Gerard O'Neill, l'ideatore dei famosi cilindri di O'Neil, che Jeff Bezos vuole utilizzare per creare colonie nello spazio. Mediante l'utilizzo dei "driver di massa" o catapulte elettromagnetiche, si potrebbe accelerare un oggetto non magnetico.

Grazie a questa tecnologia, tra le tante cose, potrebbe essere possibile lanciare blocchi di minerale dalla superficie della Luna nello spazio. Una volta nello spazio, il materiale potrebbe essere usato per la costruzione delle famose colonie spaziali e satelliti per l'energia solare.

Lo stesso O'Neil lavorò su questi progetti, dimostrando che una struttura di 160 metri sarebbe stata sufficiente a lanciare materiale dalla superficie della Luna. Tuttavia per la Luna è ancora presto, e la tecnologia sarà testata a bordo di alcune navi.

Secondo una prima valutazione da un articolo pubblicato sul Seattle Times, il sistema impiega 2 minuti per caricare e spara in meno di un secondo. Oltre al cannone a rotaia elettromagnetico, gli Stati Uniti stanno sviluppando un cannone laser.