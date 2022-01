Queste sono forse le cannucce più antiche conosciute: erano usate per bere birra

Mentre gli archeologi scavavano all'interno di un tumulo funerario noto come "kurgan" appartenente all'antica cultura Majkop (chiamata Maykop o Maikop) nel Caucaso nord-occidentale, all'interno dell'odierna Armenia, Azerbaigian, Georgia e parti della Russia meridionale, hanno trovato tubi d'oro e d'argento realizzati durante l'età del bronzo.

Questi tubi, lunghi 1 metro, sono stati trovati nel 1897 e, secondo una nuova ricerca, venivano utilizzati per bere birra con gli amici. Le cannucce risalgono a 5.500 anni fa e sono state scoperte all'interno della camera più grande del tumulo funerario, che conteneva i corredi più lussuosi come pietre semipreziose, oro e vasi di ceramica, vicino allo scheletro (a proposito, ecco lo scheletro di uno dei primi abitanti del Messico).

Nel corso del tempo gli archeologi si sono interrogati molte volte su questi oggetti, che pensavano fossero scettri, pali per un baldacchino o addirittura frecce. Tuttavia, gli autori del nuovo studio sono arrivati a una conclusione più semplice: i tubi erano probabilmente cannucce, progettate per sorseggiare una bevanda, come la birra.

La birra viene prodotta da molto tempo e persino gli antichi Sumeri la bevevano attraverso lunghe cannucce, così come ci raccontano le scoperte effettuate all'interno della tomba della regina Puabi (che venne sepolta con lunghe cannucce nel cimitero reale di Ur). Il team dello studio ha campionato il residuo all'interno di uno dei manufatti e ha trovato prove di granuli di amido d'orzo, particelle di cereali e un granello di polline di un tiglio.

I ricercatori, però, non sono sicuri che l'orzo sia stato fermentato in birra, quindi "questi risultati dovrebbero quindi essere trattati con cautela, poiché sono necessarie ulteriori analisi". Nonostante ciò, "il design, il numero di tubi, l'analisi dei residui e diverse somiglianze critiche con le cannucce sumere ci hanno portato a concludere che i tubi Maikop siano cannucce per bere", ha dichiarato infine Viktor Trifonov, archeologo dell'Istituto per la storia della cultura materiale dell'Accademia russa delle scienze di San Pietroburgo.