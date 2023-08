Le cannucce di carta sono davvero più sostenibili?

Negli ultimi anni, un numero crescente di Paesi ha vietato la vendita di prodotti in plastica monouso, tra cui le cannucce per le bibite. Di conseguenza, le corrispettive versioni a base vegetale sono diventate alternative piuttosto popolari. Ma saranno davvero più sostenibili?

Per scoprirlo, un gruppo di scienziati belgi ha analizzato la composizione chimica di alcune cannucce fatte di "materiali alternativi" disponibili in commercio. Lo studio ha evidenziato che la maggior parte delle cannucce testate contengono PFAS, sostanze chimiche non facilmente degradabili e potenzialmente tossiche.

In ogni caso, le concentrazioni di PFAS erano basse e, considerando che la maggior parte delle persone tende a usare le cannucce solo occasionalmente, rappresentano un rischio limitato per la salute umana. Tuttavia, i PFAS possono rimanere nell'organismo per molti anni e le concentrazioni possono accumularsi nel tempo.

Tra i vari materiali analizzati, le cannucce in materiali vegetali hanno la probabilità maggiore di contenere PFAS (rispettivamente il 90% di quelle in carta e l’80% di quelle in bambù). Secondo i ricercatori, la presenza di queste sostanze chimiche in quasi tutte le marche di cannucce di carta significa che è probabile che siano state utilizzate come rivestimento idrorepellente.

Gli PFAS sono stati rilevati anche nel 40% delle cannucce in vetro, mentre non sono stati osservati all’interno di quelle in acciaio. Per fare un confronto, lo studio ha analizzato anche le tradizionali cannucce in plastica, trovando che gli PFAS sono presenti nel 75% delle marche considerate.

"La presenza di PFAS nelle cannucce di carta e bambù dimostra che non sono necessariamente biodegradabili" spiega il dottor Thimo Groffen, tra gli autori dello studio. "Inoltre, non abbiamo rilevato alcun PFAS nelle cannucce in acciaio inossidabile, quindi consiglierei ai consumatori di utilizzare questo tipo o semplicemente di evitare del tutto l'uso di cannucce".