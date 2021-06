Canon diventa distopica: installate telecamere AI per riconoscere i dipendenti dal sorriso

La famosa casa giapponese Canon è maggiormente nota per le ottime fotocamere che propone sul mercato, ma dietro tali prodotti a quanto pare ci sono dipendenti che sorridono poco: per “migliorare l’umore”, dunque, l’azienda ha voluto installare telecamere con tecnologia di "riconoscimento del sorriso" che funzionano come “pass” nelle stanze.

Stando a quanto riportato dal Financial Times e poi ripreso anche da The Verge, infatti, negli uffici della consociata cinese Canon Information Technology ora sono presenti delle telecamere che permetterebbero l’accesso nelle stanze solamente a tutti i dipendenti che sorridono, con l’obiettivo di “forzare” un umore estremamente positivo tra chi lavora all’interno di tale edificio. A controllare l’effettivo sorriso è un sistema IA all’avanguardia, che poi si occuperebbe anche di misurare la produttività osservando i programmi utilizzati al PC dai dipendenti e un sistema ulteriore di telecamere nelle mense per misurare la pausa pranzo e controllare le attività all’esterno degli uffici utilizzando app per smartphone.

Tutti questi ultimi dettagli, che ricordano chiaramente la distopia di 1984 ideata da George Orwell, in realtà vengono segnalati anche da diversi dipendenti occidentali nel caso di realtà come Amazon, tristemente nota tra i lavoratori per il modo essi in cui vengono trattati. Nick Srnicek del King's College di Londra si è espresso come segue al Financial Times: “I lavoratori non vengono sostituiti da algoritmi e intelligenza artificiale. Invece, la gestione viene in qualche modo aumentata da queste tecnologie [...] Le tecnologie stanno aumentando il ritmo per le persone che lavorano con le macchine invece del contrario, proprio come è successo durante la rivoluzione industriale nel 18° secolo”.

Le telecamere di riconoscimento del sorriso potenziate dall’intelligenza artificiale rimangono dunque solo uno dei tanti, pericolosi segnali di sorveglianza all’interno degli ambienti lavorativi, causa di pressione continua sui lavoratori. Per rimediare a questo problema, Amazon per esempio ha introdotto le cabine “AmaZen” per far rilassare i dipendenti stressati, ma è sufficiente?