Canon: ecco il sensore in grado di registrare filmati in slow-motion al buio

A qualche giorno dalla presentazione del sensore da 120 megapixel ha svelato un nuovo filmato, che trovate come sempre in apertura, registrato con un sensore full-frame da 35 megapixel, ilda 2,2 megapixel.

La particolarità di questo sensore è data dal fatto che è in grado di catturare video a 100 fps in condizioni di scarsa illuminazione, con risultati eccellenti. Un dispositivo del genere potrebbe essere molto utile per registrare, ad esempio, la fauna selvatica o le cascate di notte, al posto di utilizzare un sensore ad infrarossi che genera immagini non realistiche.

Il sensore è disponibile in bianco e nero per i clienti commerciali che hanno intenzione di provarlo. Canon ha affermato di aver utilizzato "un quadrato da 19μm x 19μm molto ampio con tecnologie proprietarie di progettazione dei dispositivi" aggiungendo che "i pixel del sensore ed il circuito di lettura impiegano delle nuove tecnologie che riducono il rumore, il quale tende ad aumentare con l'aumento delle dimensioni dei pixel".

Si tratta di un sensore progettato per casi di uso speciale, come la sicurezza o la sorveglianza, ma potrebbe essere utile anche come strumento per fotografi professionali ed artisti. Principalmente, però, si tratta di un modo per Canon per dimostrare che sta puntando sull'innovazione ed, a differenza di altri produttori di macchine fotografiche, non si affiderà necessariamente a Sony per i suoi sensori.