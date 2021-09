Canon EOS R3 ufficiale: mirrorless full frame sportiva con messa a fuoco con lo sguardo

Canon oggi ha annunciato la sua nuova fotocamera mirrorless di fascia alta EOS R3, posizionatasi quasi al vertice della sua gamma grazie a una serie di tecnologie a dir poco sorprendenti, tra cui spicca in particolare il deep learning per la messa a fuoco con lo sguardo nel sistema Eye-Control.

Sebbene non si tratti della mirrorless Canon per eccellenza, essendoci ancora un certo margine di miglioramento, la EOS R3 presenta l’inedito sensore CMOS BSI Stacked da 24,1 megapixel, con risoluzione quindi inferiore all’EOS R5 da 45 megapixel ma con una struttura tale da permettere ottime prestazioni con la messa a fuoco rapida, con le fotografie in condizioni di scarsa illuminazione e con la fluidità delle immagini viste nel mirino.

Sulla carta, Canon afferma che questo sensore può scattare raffiche RAW fino a 30 fps con l'otturatore elettronico, impostabile con tempi da 30 secondi fino a 1/64.000 di secondo, e 12 fps con l'otturatore meccanico, mentre l’ISO nativo massimo è 102.400. Lato video, invece, EOS R3 può registrare video 6K a 60 fps in RAW o 4K fino a 120 fps, con tempo massimo di registrazione fino a 6 ore con frame rate normali o fino a 90 minuti aumentando gli fps.

L’autofocus Dual Pixel CMOS AF con deep learning del sistema Eye-Control è però ciò che attira tutti gli appassionati di fotografia, amanti di Canon e non solo. Il suo funzionamento è “semplice”: 8 LED infrarossi posizionati nella cornice del mirino (quattro per occhio nudo e quattro per utilizzo con occhiali) invieranno la luce alla cornea, deviando poi il fascio per catturare la “risposta” in un sensore laterale nel mirino, permettendo così infine la selezione del punto di messa a fuoco con tracciamento oculare. Servirà ovviamente una prima fase di calibrazione guidata, ma l’interfaccia e il funzionamento restano estremamente naturali.

Per il resto, EOS R3 mantiene caratteristiche simili alla EOS-1D X Mark III, adottando un design in lega di magnesio monopezzo con resistenza a polvere e agenti atmosferici. Lato connettività si segnala invece il supporto a LAN cablata, Wi-Fi, Bluetooth e USB-C, mentre non mancano lo slot per schede CFexpress, un secondo slot per schede SD UHS-II e lo schermo LCD da 3,2 pollici con angolazione variabile.

Il prezzo di EOS R3 al lancio è pari a 5.999,99 Dollari (6.289 euro in Italia) e la disponibilità è prevista per novembre 2021.

Nel frattempo, i fan di Canon sono anche in attesa della vociferata full frame da meno di 800 Dollari.