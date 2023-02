Canon lancia le nuove R50 e R8: dalla APS-C per creator alla più leggera EOS Full Frame

Il 2023 di Canon inizia con due succose novità per gli appassionati di fotografia e vlogging: il marchio giapponese ha appena presentato al mondo le sue nuove mirrorless EOS R8 ed EOS R50. Compatte e piene di funzionalità: scopriamo le loro caratteristiche principali, in attesa degli articoli di test.

Partiamo dalla più “piccina”: la nuova Canon ESO R50 è una nuova mirrorless APS-C pensata per quei creator desiderosi di fare uno step in avanti e passare dallo smartphone a un prodotto più professionale. La fotocamera è già fra le nostre mani e possiamo confermare una compattezza estrema e un peso ridotto, soprattutto con l’obiettivo RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM.

Parliamo di una mirrorless ultra compatta con sensore APS-C da 24,2 MP e tecnologia Dual Pixel CMOS Auto Focus II che rileva e traccia persone, animali e veicoli. Ottimo il touchscreen inclinabile da 3” che può anche essere richiuso, un compagno ideale per scattare foto e girare video UHD 4K a 30p che possono arrivare in oversampling a 6K. Per espandere l’esperienza dell’obiettivo “base” RF-S 18-45mm Canon ha lanciato anche il nuovo RF-S 55-210mm F5-7.1 IS STM che offre uno zoom pari a circa 3.8x e copre un’escursione che va da 88 a 336 mm nel formato equivalente Full Frame. Si tratta di una nuova ottica con lente asferica PMo e stabilizzazione dell’immagine fino a 4.5 stop con OIS e 7 stop con IBIS.

Di livello decisamente superiore è invece la Canon EOS R8, la fotocamera Full Frame più leggera del sistema EOS R. Vanta un sensore CMOS da 24.2 MP e un EVF ad alta risoluzione da 2,36 milioni di punti con frequenza di aggiornamento di 120 fps. Il sistema di messa a fuoco rileva in modo intelligente animali, veicoli o persone, i video possono essere registrati in oversampling fino al 6K sull’intera larghezza del sensore, oppure a 4K 60p o Full HD a 180 fps. La connessione WiFi e Bluetooth è sempre attiva per un supporto costante in fase di scatto/registrazione. A supporto di questa fotocamera Canon ha lanciato il nuovo obiettivo RF 24-50mm F4.5-6.3 IS STM, uno zoom standard 2x con ampia copertura grandangolare, stabilizzazione ottica dell’immagine fino a 4.5 stop oppure fino a 7 stop con OIS x IBIS. Il potente processore di questa nuova R8 permette una velocità di scatto continuo di 40 fps, fino a 102.400 ISO con basso rumore.

Arriviamo così a parlare di prezzi. Il corpo della nuova Canon EOS R50 viene proposto al pubblico a 899,99 euro, conviene però acquistare la mirrorless in kit con l’RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM a 999,99 euro. Per il pacchetto completo R50 + 18-45mm e 55-210mm si spendono 1.209,99 euro.

La nuova Canon EOS R8 costa 1.889,99 euro solo corpo, in kit con l’RF 24-50mm F4.5-6.3 IS STM si arriva a 2.099,99 euro. L’obiettivo da solo invece si può avere a 419,99 euro.Il lancio delle nuove EOS R50 ed EOS R8 avviene a meno di un anno dalla presentazione ufficiale delle nuove Canon EOS R10 ed EOS R7.