Canon mostra il nuovo sensore fotografico da 120 megapixel

Nel corso degli ultimi due anni, Canon ha lavorato e mostrato un sensore da 120 megapixel che, a giudicare dagli ultimi annunci, vedrà la luce prossimamente e sarà messo in commercio, e che garantirà scatti e video estremamente dettagliati. La società oggi ha anche rilasciato un filmato, che vi mostriamo come sempre in apertura.

Il sensore CMOS 120MXS ha una risoluzione effettiva di 13.280 x 9.184 pixel, che è approssimativamente sessanta volta la risoluzione del Full HD. Alla luce di tali dati, è possibile ottenere immagini ad alta risoluzione anche quando si effettua uno zoom digitale.

E' chiaro che non ci si può aspettare l'arrivo di questo sensore negli smartphone, dal momento che le dimensioni elevate non lo rendono l'ideale per il mobile, ed è notevolmente più grande di quelli che abbiamo avuto modo di vedere all'opera nei cellulari. Inoltre, anche a livello di costo non è accessibile per i produttori, ed un'eventuale (ed improbabile) implementazione sui dispositivi portatili potrebbe far lievitare esponenzialmente i costi degli smartphone.

Per ora, Canon sostiene che si tratta di un sensore ideale per scattare fotografie in spazi molto ampi ed aperti, ed in cui si radunano un gran numero di persone. Va da se che potrebbe rappresentare un'offerta ideale per i fotografi ufficiali delle manifestazioni sportive, che potrebbero avvalersi del sensore per scattare foto negli stadi.