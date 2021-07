Canon si sta preparando a lanciare una fotocamera full frame davvero economica

Il colosso giapponese Canon sembrerebbe prossimo al lancio di una fotocamera full frame che potrebbe rivoluzionare il mercato, non tanto per l’introduzione di elementi tecnici innovativi quanto per il rapporto qualità-prezzo con cui verrebbe proposto al lancio, grazie a un costo estremamente basso rispetto a tutti gli altri modelli.

Canon Rumors ha ottenuto questa tip da una fonte che viene descritta dal sito come “abbastanza solida e con un track record decente”, la quale avrebbe affermato che nel 2022 Canon rilascerà una fotocamera con montaggio RF full frame per meno di 800 Dollari, dunque per meno di 700 Euro al cambio attuale.

Al momento, l’unico modello particolarmente atteso dai fan del marchio è il successore della Canon EOS RP, altra full frame rilasciata a febbraio 2019 per 1.299 Dollari, proponendosi già allora come “il corpo full frame più economico di sempre al momento del lancio”. Con questa nuova soglia degli 800 dollari, dunque, si potrebbe trattare davvero di un seguito eccezionale per il portfolio della casa del Sol Levante.

Dal punto di vista tecnico, probabilmente vedremo l’assenza della stabilizzazione dell’immagine IBIS come per Canon EOS RP, se non magari una vera e propria “riproposta” di tale fotocamera ma con dei cambiamenti importanti sia per aggiornare il modello, sia per contenere i costi. Rispetto alla Canon EOS RP, infatti, ci si dovrebbe aspettare un autofocus e funzionalità migliori anche per riprese di animali selvatici, scene sportive e altri contesti in cui con il tempo sembra avere perso un po’. L’unico vero aspetto negativo, di conseguenza, riguarda le tempistiche di lancio. Per ora, non ci resta che aspettare pazientemente e prendere queste indiscrezioni con le pinze.

Intanto Canon ha pensato anche a rinnovare i suoi uffici, installando telecamere con tecnologia di "riconoscimento del sorriso" per entrare nelle varie stanze.