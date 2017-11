Canon presenta il nuovo videoproiettore 4K ultracompatto

: Canon presenta XEED 4K600Z, un nuovo proiettore LCOS compatto e con risoluzione superiore ai 4K nativi, che utilizza una sorgente di luce laser al fosforo.

La luminosità di 6.000 lumen garantisce immagini nitide di qualità eccezionale ed è la soluzione ideale per ambienti di simulazione, studi di design, istituti di formazione, installazioni creative e digital signage. XEED 4K600Z vanta inoltre un design compatto e funzionale, ereditato dal suo predecessore, XEED 4K600STZ, e un rapporto di proiezione di 1.34-2.35:1 che apre la strada a infinite opportunità di installazione.

Grazie al sistema ottico AISYS di Canon e ai pannelli LCOS con risoluzione 4K nativa di 4096 x 2400 pixel, XEED 4K600Z crea un'esperienza immersiva con immagini ricche di dettagli e colori vivaci e realistici che coprono lo spazio colore sRGB. La capacità di proiettare immagini nitide, luminose e ricche di colore è ideale per gli ambienti di simulazione professionali, che esigono una riproduzione video di elevata qualità. XEED 4K600Z offre inoltre una curvatura di campo minima per immagini senza distorsioni, correzione delle immagini in movimento e tempi di risposta velocissimi (ritardo di 1 fotogramma), garantendo un'esperienza di visione ottimale. La messa a fuoco è estremamente nitida, in qualsiasi condizione di proiezione, anche sulle superfici curve e a cupola.

Con un peso di soli 26 kg, obiettivo incluso, XEED 4K600Z è il proiettore laser 4K nativo più piccolo e leggero del mondo nella sua classe. È facile da installare e posizionare in qualsiasi punto desiderato, grazie allo shift nell'obiettivo motorizzato di +/- 60% verticale e +/-10% orizzontale, che regola la posizione dell'immagine senza bisogno di inclinare o spostare il proiettore.

La facilità di utilizzo, l'immediatezza dell'installazione e l'ampia gamma di impostazioni programmabili garantiscono la massima versatilità operativa, rendendo XEED 4K600Z lo strumento ideale per gli ambienti professionali. Per esempio, il proiettore trova una valida applicazione nel settore del digital signage grazie alla tecnologia laser che ne garantisce il funzionamento continuato, anche in modalità ritratto. Per gli ambienti di formazione medica, è prevista una modalità di simulazione Digital Imaging and Communication in Medicine (DICOM), compatibile con gli standard DICOM 14, che utilizza la scala di grigi per una riproduzione accurata delle immagini radiologiche.

Le funzionalità Wi-Fi consentono di gestire e controllare il proiettore tramite i dispositivi iOS, ampliando le possibilità di funzionamento remoto, precedentemente limitate alla sola connessione LAN cablata. La nuova app Canon Projector Service Tool, disponibile per i dispositivi iOS, consente agli utenti di risparmiare tempo mettendo a disposizione una funzionalità di controllo e una procedura di segnalazione e risoluzione degli errori.

Nella progettazione di XEED 4K600Z la tradizionale lampada è stata sostituita da una sorgente luminosa laser blu ad alte prestazioni che consente di ottenere il livello di luminosità desiderato. Questo incrementa la durata del proiettore, che raggiunge le 40.000 ore di utilizzo, e consente di ridurre al minimo i costi di fermo e di manutenzione. XEED 4K600Z è garantito da Canon per cinque anni e offre un servizio gratuito di invio di un'unità sostitutiva il giorno successivo alla richiesta di riparazione.